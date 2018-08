S'afegeix una categoria al Concurs de Fotografia del Berguedà 2019

El dotzè Concurs de Fotografia del Berguedà Memorial Joan Ribera d'enguany incorpora una nova categoria dedicada al patrimoni industrial. La temàtica anirà variant cada any.

La primera categoria del concurs serà el Berguedà, en qualsevol dels seus aspectes, considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics. Atenent la naturalesa guardiolenca de Joan Ribera, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà atorgarà també un premi a la millor fotografia captada dins el seu terme municipal.

Hi haurà tres premis, tots tres de 360 euros, un per cada àmbit. Els imports dels premis s'equiparen al que s'atorgava al primer premi els anys anteriors: l'Ajuntament de Guardiola augmenta l'aportació i la nova categoria també està dotada amb el mateix import. Es podran atorgar fins a 3 accèssits. Es té previst que la temàtica de la categoria que enguany es dedica al patrimoni industrial variï en cada edició.

Els participants tenen temps fins al 14 d'octubre per presentar les fotografies. Ho poden per correu electrònic a concursfoto.arxiubergueda@gmail.com o físicament a l'Arxiu Comarcal del Berguedà. Es tracta de la 12a edició del Concurs de Fotografia del Berguedà-Memorial Joan Ribera i Fornells, organitzat per l'Arxiu Comarcal del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà.

L'acte per fer públic el veredicte del jurat i procedir al lliurament de premis es farà el dia 1 de novembre del 2018 al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, a les 6 de la tarda.