Castell de l'Areny té l'única via d'accés al nucli tallada des de l'abril

L'única via d'accés al nucli de Castell de l'Areny continua tallada. Des de l'11 d'abril passat, l'entrada al municipi berguedà està barrada al pas pel seu accés principal després que les fortes pluges primaverals fessin cedir una part del pont que travessa la riera de Vilada, l'única via asfaltada per accedir al municipi, de titularitat de l'Ajuntament. Des de llavors, els veïns i visitants a Castell de l'Areny arriben al poble recorrent un tram de l'antiga carretera habilitada de manera excepcional, que enllaça amb la carretera principal.

L'alcalde del municipi, Pere Raja, ha explicat a Regió7 que la Diputació de Barcelona ha adquirit el compromís d'actuar-hi i és previst que al setembre es redacti el projecte de reparació per poder fer les obres abans que acabi l'any.

El principal motiu que ha fet endarrerir aquesta actuació, ha recordat Raja, és la titularitat de la via. La carretera que uneix Vilada amb Castell de l'Areny, d'uns cinc quilòmetres, és de propietat municipal i la manca de recursos tècnics i econòmics per part del consistori per poder tirar endavant el projecte de rehabilitació han fet que a hores d'ara les obres encara no s'hagin pogut portar a terme. Raja s'ha mostrat satisfet que l'ens supramunicipal s'hagi responsabilitzat de l'actuació, tot i que matisa que si la carretera fos de titularitat de la Diputació o de la Generalitat, tal com han reclamat de manera històrica els responsables del consistori de Castell de l'Areny, «segurament ja s'hauria reparat», ha afirmat.

De moment, i des del mateix 11 d'abril, els veïns i visitants a Castell de l'Areny accedeixen al nucli recorrent un tram de l'antiga carretera, que no està asfaltada, «gràcies a la predisposició d'un veí que ha cedit part del seu terreny particular de manera provisional». En aquest sentit, Raja espera que, tal com li han assegurat els responsables polítics de la Diputació, a final d'any l'accés estigui reparat i es recuperi la normalitat, tot i que ha assegurat que aquesta la via provisional permet l'entrada de tot tipus de vehicles, també autocars, encara que pugui ocasionar algunes dificultats en un dels revolts d'aquest camí.

A hores d'ara es desconeix quina és l'actuació que necessita el pont, del qual es va desprendre una part, però, segons Raja, la inversió pot ser elevada. «Caldrà esperar al projecte de la Diputació», ha concretat, «sembla que l'estructura no ha quedat afectada i únicament caldrà reparar la part que es va esfondrar, però és una despesa que segurament el consistori no hauria pogut assumir».

Traspàs de la via



Paral·lelament a les obres de reparació, la Diputació de Barcelona s'ha compromès, tal com va explicar aquest diari, a assumir el manteniment de la carretera entre Vilada i Castell de l'Areny, així com també de la d'accés a Gisclareny, dues de les úniques -juntament amb la de Montclar- que continuen sent de titularitat municipal al Berguedà, una reclamació que s'ha convertit en històrica. En aquest sentit, Raja assegura que suposarà una «millora substancial» perquè la Diputació es farà càrrec del manteniment de la carretera, «un fet que fins ara ens genera una gran despesa per a un ajuntament petit com el nostre, sobretot durant la temporada d'hivern a causa de les nevades». El traspàs es preveu entre el 2019 i el 2020, un cop s'hagin fet obres de manteniment de tota la via que uneix Vilada i Castell de l'Areny.