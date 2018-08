Gironella tanca una festa major marcada per l'oferta d'actes variats i simultanis

Gironella tancava anit sis dies d'activitat frenètica. La festa major de la vila del baix Berguedà s'acomiada fins a l'any vinent amb una «molt bona» valoració per part del regidor de Festes, Lluís Vall, que ahir va explicar a Regió7 la bona acollida que han tingut totes les activitats que han format part del programa festiu d'enguany. L'únic apunt negatiu? La pluja, que va fer acte de presència en alguns moments i a obligar l'organització a reubicar alguns dels actes o a posposar-los, com és el cas, per exemple, dels inflables a la piscina, que ara s'han reprogramat per al proper divendres 31 d'agost.

Un dels elements que va destacar el regidor és l'oferta d'actes variats, per a públics diferents i que s'han fet de manera simultània. «Gent amb qui he anat parlant han valorat positivament el fet que s'organitzin activitats diferents en diversos espais a la mateixa hora», ha explicat, un fet que «permet que tothom pugui triar el que més li agrada». Per exemple, dissabte a la nit, recordava, van coincidir quatre activitats en quatres escenaris diferents i per a gustos molt variats: l'espai Vermusic a la plaça de l'Església; el festival de dansa a la plaça de la Vila; el ball a la plaça de l'Estació i el concert amb The Txandals a la Font del Balç.

Una de les propostes estrella de la Festa Major de Gironella ha tornat a ser la música. La plaça de l'Estació va aplegar més d'un miler de persones en el concert de l'Orquestra Selvatana, diumenge a la tarda i també prop de mil assistents a la sessió de dilluns, amb La Principal de la Bisbal. La música també va ser protagonista a la Font del Balç, en aquest cas amb concerts i DJ, que van aplegar, de mitjana entre les tres nits, més d'un miler de persones.

Vall també valorava molt positivament les activitats de la festa major infantil, amb activitats en què va participar tota la família, així com també l'espai de food trucks i música en directe de la plaça de l'Església, el Vermusic, «que en dos anys hem consolidat totalment amb molta gent de la vila i de la comarca». El regidor també va destacar un dels actes més tradicionals i recuperat fa tres anys: la representació del ball de l'almorratxa a la plaça de la Vila, que enguany va tenir la xifra rècord de dotze parelles de balladors, «un fet que no havia passat mai», assegurava satisfet.