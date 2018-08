Castellar de n'Hug es prepara per al Concurs de Gossos d'Atura

El Prat del Castell ho té tot pràcticament a punt per acollir, diumenge, una nova edició del Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug. El certamen, que arriba als 56 anys, manté el seu poder de convocatòria amb la participació, a hores d'ara, d'onze pastors vinguts de Catalunya, el País Valencià, França, Andorra, Mallorca i el País Basc.

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, assegura que la clau de l'èxit en l'afluència de visitants la marcarà la climatologia. «Esperem que no plogui i que faci bon temps, perquè això és el que fa que hi hagi més o menys públic», recordava ahir a Regió7. «Habitualment al matí la pluja ens respecta, tot i que potser sí que farà una mica de fresca», afegia.

La primera de les proves s'iniciarà a les 11 del matí, on tots els pastors participants hauran de fer les tres parts estipulades: la primera, per valorar l'obediència del gos; i la segona i la tercera, per comprovar les habilitats del gos amb el ramat d'ovelles.

A la segona prova hi participaran els gossos que hagin obtingut les millors qualificacions a la primera ronda.

Salvador Juncà lamentava ahir que enguany tampoc no hi haurà la presència de cap pastor local, tot i que assegura que el nivell de competició i d'espectacle «està garantit» amb la participació de pastors i gossos que han guanyat en darreres edicions.