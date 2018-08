L'ANC fa una crida per omplir 25 autocars del Berguedà per la Diada

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) del Berguedà escalfa motors perquè la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre –enguany a la Diagonal de Barcelona– torni a ser multitudinària. Els membres de l'entitat sobiranista a la comarca fan una crida entre els berguedans perquè s'inscriguin al tram 21, destinat als veïns del Berguedà, i els animen que s'afanyin a comprar els bitllets de l'autocar si volen desplaçar-se a la capital amb els busos que s'organitzen un any més des de l'ANC. Enguany se'n preveuen omplir 25, entre Avià, Bagà, Berga, Borredà, Cas-serres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Nou de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Vilada, i mobilitzar prop de 1.400 persones, la mateixa xifra que en la manifestació de l'any passat.

Manel Escobet, Mireia Canal, Miquel Sabata i Conxita Campoy, membres de l'ANC al Berguedà, van explicar ahir els detalls de la mobilització del proper Onze de Setembre a Barcelona, que enguany servirà per «reivindicar el mandat del referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació d'indepedència del 27 d'octubre que no s'ha fet efectiva», tal com va recordar Escobet, exsecretari de l'ANC de la setena regió. D'altra banda, va afirmar que «l'objectiu final continua sent aconseguir la república», tot i que enguany reconeix que la Diada estarà marcada pel «context de repressió que viu Catalunya des de l'any passat» i també per la presència de polítics presos i a l'exili, «per això potser serà menys festiva i més reivindicativa que altres edicions», va destacar. El tram 21, entre el carrer de Balmes i Rambla Catalunya, és el destinat al Berguedà. Com en les diades passades, es preveu que hi hagi algunes activitats i actuacions en aquest tram, tot i que encara no estan confirmades. «Enguany demanem que tothom porti les seves pancartes per fer sentir les seves reivindicacions particulars», va afegir Escobet, «i també algun element per fer soroll» per participar en la gran onada sonora, l'acció que s'ha previst per a enguany.



Bitllets a la venda

Mireia Canal detallava ahir els punts de venda dels bitllets per desplaçar-se a Barcelona amb autocars. «Demanem a la gent que, si realment té intenció de baixar amb bus, que ho faci com més aviat millor», va dir. Les territorials d'Avià, Berga, Borredà, Casserres, Cercs, Guardiola, la Nou, la Pobla, Puig-reig, Sant Julià, Vallcebre i Vilada, de manera coordinada, venen tiquets al preu de 10 euros als ajuntaments i també en establiments diversos al mateix preu amb l'objectiu d'omplir 20 autocars. Paral·lelament, les assembles de Gironella i Olvan s'han organitzat per omplir 4 autocars, i des de Bagà, un més.

A hores d'ara, les vendes són fluixes, tal com va reconèixer ahir Canal, tot i que les xifres «són molt similars» a les de l'any passat. «La gent s'espera a darrera hora per comprar els tiquets», recordava, «i cada cop són més els que es desplacen a Barcelona en cotxes particulars».

L'ANC comarcal, a banda de fer una crida als berguedans a inscriure's a la manifestació a través de www.diada.assemblea.cat, també busca voluntaris per coordinar el tram berguedà. Miquel Sabata recordava que fan falta 50 persones per a tasques organitzatives. Els interessats poden inscriure's a través del correu voluntarisbergueda2018@gmail.com.

Com cada any, s'ha posat a la venda el marxandatge i les samar-retes dissenyades per a la Diada d'aquest 2018, enguany amb el Pedraforca com a símbol. A Berga ja s'han venut més de 900 samar-retes i es continuen venent de dilluns a divendres, matí i tarda, a l'antic cinema Catalunya, i dissabtes al matí a la parada de l'ANC del mercat municipal. El pack costa 15 euros.