El Berguedà viatja a Suècia per veure la inserció laboral dels immigrants

El Consell Comarcal del Berguedà busca a Suècia un model d'èxit per fer una millor integració de la població immigrant. A la capital sueca, Estocolm, i a la ciutat de Götene, una delegació de consellers de l'ens comarcal encapçalada pel seu president, David Font, i el conseller de l'àrea d'atenció a les persones, Josep Lara, han pres nota de les polítiques pioneres en acollida de persones immigrades i refugiades, i establint la inserció laboral com a principal focus d'actuació del país.

Fins aquest dissabte, 25 d'agost, els representants del Consell s'estan reunint amb responsables polítics i tècnics del servei d'ocupació suec, de les entitats que gestionen els programes de persones refugiades i també d'altres projectes de dinamització territorial en entorns rurals. A la delegació, també hi són presents el gerent del consell, Eduard Barcons, la tècnica de polítiques migratòries, Marta Subirana, i la directora de programes de l'Agència de Desenvolupament, Rosa Pujols.

El Berguedà és, des de fa més d'un any, un espai d'acollida de persones refugiades que se sumen a les persones que, al llarg de dècades i provinents de diferents països, han establert residència a la comarca. «Amb la voluntat de garantir una millor acollida i oportunitats per a aquestes persones, el Consell vol focalitzar accions a través de la mentoria, així com també aprendre del model suec en integració laboral, molt més avançat que la situació catalana i espanyola», han explicat des de l'ens comarcal.

Aquesta visita «és una acció més del projecte Terra que el Consell Comarcal ha dissenyat i impulsa amb diferents accions», com el projecte Som veïns que es va presentar setmanes enrere i que, progressivament, ha de tenir més accions focalitzades en les persones immigrades i refugiades. El programa ha estat finançat per l'àrea de Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona.