La Valldan inicia els actes centrals de la festa major avui amb el pubillatge

La Valldan s'endinsa de ple, avui, en els actes de la seva festa major. El districte acollirà activitats fins dimarts, tot i que el gruix de les propostes tindran lloc des d'avui fins diumenge. El president de l'Associació de Veïns de la Vall-dan, Joan Pla, espera que la participació sigui similar a la de les dar-reres edicions, si bé la meteorologia marcarà l'afluència d'assistents en algunes de les activitats, com és el cas de la caminada nocturna, que es durà a terme demà, dissabte.

Aquest vespre, com ja és tradicional, se celebrarà la proclamació de l'hereu i la pubilla de la Vall-dan, amb la presència de representants del pubillatge d'arreu del territori. Seguidament, l'hereu de Catalunya, que també va ser-ho de la Valldan, Èric Parcerisa, serà l'encarregat de fer el pregó que donarà el tret d'inici a la festa. Per acabar la vetllada hi haurà ball folk amb els Rustik's de Vallcebre.

Diumenge tindrà lloc un dels actes més tradicionals: la cercavila fins a Sant Bartomeu, on se celebrarà la missa. Enguany, paral·lelament a les sardanes hi haurà un vermut popular.