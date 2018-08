El Consell ha arranjat dotze camins de la xarxa local del Berguedà aquest estiu

El Consell Comarcal del Berguedà està a punt de finalitzar la campanya anual d'arranjament de camins locals. Enguany, dins de la partida pressupostària, de 290.120 euros, que destina la Direcció General de Polítiques de Muntanya del departament de Territori i Sostenibilitat a les comarques de muntanya, s'ha pogut actuar a un total de 12 camins locals, cobrint la demanda de totes les peticions que han realitzat els consistoris del Berguedà interessats.

Tal com va explicar ahir el conseller de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà, Francesc Xavier Francàs, les tasques de millora s'han realitzat durant els mesos de juliol i agost i es preveu que estiguin finalitzades, en la seva totalitat, abans d'acabar l'estiu. En total s'ha actuat a dotze camins de dotze municipis diferents. Les obres han estat diferents en cada cas, des de petites tasques de millora fins a l'asfaltat de camins que necessitaven una actuació superior. Tots els camins actuants tenen també una senyalització específica per tal d'identificar-los com a xarxa veïnal i rural, i alhora amb algunes indicacions de velocitat i telèfons d'emergència per si són utilitzats per gent de fora del país.

En concret, s'ha actuat a la car-retera de Castell de l'Areny; al camí de casa Gomira, a Montmajor; al camí de la zona industrial al Pla del Forn, a la Pobla de Lillet; al camí de Cal Coix, al barri de la Creu, a Avià; a camins de Puig-reig, Montclar, Casserres i Viver i Serrateix; al camí a cases rurals de a l'Espunyola; a la carretera de Paller, a Bagà; al torrent del Jou, a Vallcebre; a la carretera de Montclar a Montmajor; a la carretera de Fonollet; al camí el Prat–el Porxo–Fàbrica Alditex, a Vilada; i al camí a Vilaformiu, a Berga.

De manera paral·lela a l'arranjament d'aquests 12 camins, i en aquest cas amb el finançament de la Direcció General d'Administració Local, també s'han arranjat 6 quilòmetres entre la Nou de Berguedà i Vilada, amb un cost de 47.000 euros.

D'altra banda, Francàs ha anunciat que l'ens comarcal ja ha instat els ajuntaments perquè presentin quines són les seves peticions de millora de camins locals dels seus municipis per incloure'ls en la propera campanya.