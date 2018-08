Un juliol fluix espatlla la dada d'ocupació turística de l'estiu

Menys turisme, especialment estranger i particularment espanyol. Aquesta és la dinàmica de turisme de les comarques centrals al llarg d'aquest estiu, accentuada especialment als mesos de juny i, sobretot, juliol, quan les pernoctacions en establiments hotelers de Catalunya van caure el 6,5% en relació amb l'any passat. El repunt de l'agost ha servit per salvar la temporada, però no s'ha pogut arribar a les grans xifres de l'any passat, segons les sensacions dels diversos gremis, en espera de les xifres oficials del mes.



A Puigcerdà, el descens de turistes espanyols s'ha notat amb especial intensitat. Segons la cap de l'Oficina de Turisme, María José Barragán, l'agost ha estat «molt potent», sobretot les tres primeres setmanes, i esperen recuperar visitants aquest cap de setmana. Si bé al juny hi va haver una ocupació com la dels dar-rers anys, al juliol s'ha notat un lleuger descens respecte de l'any passat. La cap s'atreveix a dir que el turisme hi ha baixat entre un 3% i un 4%.



Sigui perquè la gent «recupera el poder adquisitiu i marxa a l'estranger o per una espècie de boicot, no hi ha hagut tant turisme nacional com abans, que n'hi havia molt», apunta Barragán. Per contra, hi ha hagut un augment «bestial» d'holandesos i, sobretot, de francesos.



S'ha notat un petit augment de demandes d'última hora i un creixent interès pels productes de proximitat i per les excursions i les activitats relacionades amb el contacte amb la natura, segons Barragán, en detriment de la cultura.



El president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme al Berguedà, Toni Barat, creu que a la comarca la temporada ha estat similar als dar-rers anys. Considera que la gent espera a última hora per trobar millors preus i per les facilitats d'Internet, «però per un bon preu també n'hi ha que reserven dos mesos abans». «La climatologia pot influir, perquè els que decideixen a última hora es decantin cap a un lloc o cap a un altre», apunta. Al Berguedà també s'ha notat la baixada d'estrangers.



Al Solsonès, el president del Patronat de Turisme, Josep Caelles, diu que es va viure «un juny fluixet, un juliol amb molta pau i un agost amb molta activitat». Tot i que la pluja pot afectar «el turisme de cap de setmana», els va «molt bé pel tema dels bolets». També han notat un «canvi de tendència» del turisme espanyol, més enllà d'un clar augment de bascos. «El rerefons pot ser el tema del procés», argumenta. El turisme estranger també ha baixat, «però no gaire, i més al principi», ja que a l'agost ha estat «un no parar de belgues, francesos i holandesos».