Una berguedana practica l'anglès amb una ajuda del Consell Comarcal

L'Anna López ha viscut l'experiència en un camp de treball internacional, a Portugal. La jove berguedana de 18 anys s'ha beneficiat de l'ajut econòmic de 500 euros del Consell Comarcal del Berguedà dins el programa Estiu d'idiomes que ha impulsat enguany per primer cop.

Durant les primeres setmanes de juliol, l'Anna va fer un curs d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà i, del 20 al 31 d'agost, va fer l'estada i millorar l'anglès al camp de treball organitzat pel Servei Civil Internacional. López ha conviscut a Vila Nova de Famalicão, a prop de Porto amb 15 nois i noies d'11 nacionalitats diferents, provinents de Hong Kong, Turquia o Rússia, per exemple, amb l'anglès com a llengua quotidiana.La quinzena de nois i noies va dormir i menjar en una escola de primària de Vila Nova de Famalicão i va treballar en el projecte Circ i inclusió de l'Instituto Nacional de Artes do Circo. El projecte consisteix a treballar tècniques de circ com un instrument útil d'inclusió social per a persones amb discapacitat. Durant alguns dies, el grup de nois i noies també va participar com a voluntaris al festival de circ Vaudeville Rendez-vous, a Braga, Guimaraes i Vila Nova de Farmalicao. «No dubtaria en recomanar l'experiència en un camp de treball internacional. He conegut gent de tot el món i he millorat l'anglès», ha assegurat López.

Segons fonts del Consell Comarcal del Berguedà, els objectius del programa "Estiu d'Idiomes" són enfortir les competències efectives dels joves berguedans en idiomes a través de la immersió lingüística, garantir la continuïtat de l'ús de la llengua estudiada, potenciar la participació en projectes socials a l'estranger i obrir les portes dels joves berguedans al món. La voluntat del Consell Comarcal de cara a l'estiu del 2019 és millorar les aportacions econòmiques i ampliar els terminis perquè el màxim de joves puguis aprofitar aquest recurs