Les ovelles desafien els gossos d'atura

«Jau! Stop! Ves-hi per davant! A la dreta! Pressiona-les, va! Recula, recula!», són algunes de les indicacions que van ressonar ahir al matí al prat del Castell de Castellar de n'Hug, on va tenir-hi lloc, un any més, el Concurs Internacional de Gossos d'Atura. En la seva cinquanta-sisena edició, hi van participar dotze pastors provinents de Catalunya, el País Valencià, el País Basc, Mallorca, França i Andorra, que van posar a prova l'obediència dels seus gossos i la seva habilitat per conduir i fer creure el ramat d'ovelles. El gua-nyador va ser Miquel Adrover, i el seu gos Xeco, de Felanitx.

El concurs consta de dues proves: en la primera actuen tots els gossos inscrits, i en la segona només els millors classificats, que van ser cinc. L'ordre d'actuació es determina per sorteig i la Gandalf, la gossa de Juli Bayot, que ve d'Ares del Maestrat (Castelló), va ser la primera de concursar-hi. En la primera prova es valorava l'obediència del gos fent-lo passar per un carreró marcat de banderoles, portant les ovelles i mantenint-les quietes dins d'un cercle assenyalat i, finalment, fent passar el ramat per un portell, una de les proves més difícils del concurs que el gos del vallespirenc Paul da Silva va aconseguir en només 2 minuts i 36 segons.

Un cop van haver fet la primera prova, Bayot, que feia creure la Gandalf amb més xiulets que crits, es mostrava content: «Costa fer moure les ovelles, però, tot i això, estic content perquè ha treballat bé. He intentat que fessin el passadís per sota en comptes de per dalt, perquè he vist que eren males de baixar, però estava tan emocionat que no he sentit que només quedava un minut i m'ha faltat temps. Si ho hagués sentit potser l'hagués fet mossegar una miqueta les ovelles perquè passessin ràpid, però qui ho sap si hauria funcionat!», comentava Bayot amb la Gandalf al costat.



Públic expectant

Mentre els diversos pastors donaven ordres als seus gossos, el públic restava en silenci enmig del prat verd. Tot i això, en algunes ocasions no se'n podia estar d'ovacionar, exclamar i aplaudir les actuacions dels concursants que dirigien les ovelles. En una ocasió, per exemple, el públic no es va poder contenir l'expectació quan una de les ovelles va separar-se de la resta del ramat i va saltar la tanca, sortint de la zona on es desenvolupava el concurs. Mentrestant, els pastors comentaven la jugada des dels seus llocs: «Aquest any el ramat ens ho posa ben difícil, aquestes ovelles s'encaren molt als gossos», deien entre ells.

La segona prova del concurs consistia a fer que el gos anés a buscar el ramat i el fes entrar dins el pletiu, i després les havia de tornar a fer sortir. Tot i això, les ovelles no ho van posar fàcil i l'únic que va aconseguir fer entrar el ramat, tot i no poder fer-lo sortir, va ser el gos guanyador: el Xeco, de Miquel Adrover, que venia de Felanitx (Mallorca).

El bon temps va acompanyar durant tot el matí. Salvador Juncà, alcalde de Castellar de n'Hug i president de l'Associació Internacional de Gossos d'Atura, es mostrava satisfet: «Estàvem espantats pel temps, però al final hem tingut sort i diria que han vingut, com a mínim, més de dues mil persones». Juncà va comentar la preocupació per la falta de relleu de pastors: «Cada any hi ha pocs pastors, però també crec que cada vegada són millors. Ens agradaria tenir representació de pastors d'aquí, però no hi ha gaire planter de joves...», es lamentava. Tot i això, l'alcalde va assegurar que «mentre hi hagi Ajuntament, hi haurà concurs si tot va bé. És un espectacle!».