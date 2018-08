Berga acull una sessió d'ajuda per sol·licitar beques d'estudis

Aquest dijous, 30 d'agost, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà acull una sessió d'ajuda dirigida a les persones que estan interessades a sol·licitar una beca d'estudis postobligatoris per al proper curs 2018-2019.

La jornada s'iniciarà a les 11 a la seu de l'Agència del carrer Lluís Millet i va dirigida a alumnes i famílies que vulguin demanar ajudes per als estudis universitaris o també per a estudiants de batxillerat. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al web www.adbergueda.cat/beques i portar la documentació que s'hi especifica per poder realitzar els tràmits necessaris i iniciar la sol·licitud de les beques. Es recomana que hi assisteixi l'estudiant i el pare o la mare.