Berga obrirà les inscripcions per als cursos de català per a adults el setembre

El Servei Local de Català de Berga posarà en marxa una nova edició dels cursos de català per a adults el setembre. El servei impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana a través de formació presencial i a distància. En concret, s'oferiran cursos de nivell bàsic, elemental, intermedi, de suficiència i superior de català per a persones majors de 18 anys i també per a majors de 16 anys que no hagin realitzat l'escolarització obligatòria a Catalunya.

Les persones interessades hauran de fer una prova de nivell, a excepció d'aquelles que acreditin el seu grau de coneixement de la llengua a través d'un certificat de coneixements. Les proves seran els dies 12, 13, 14, 18 i 19 de setembre, de 10 a 11 del matí i de 1 a 2 del migdia; i el 17 de setembre, de 3 a 4 i de 6 a 7 de la tarda. El període d'inscripció per formalitzar la matrícula de la majoria dels cursos estarà obert del 12 al 19 de setembre d'11 del matí a 1 del migdia. Les inscripcions es faran a l'Oficina Jove del Berguedà i les classes començaran el 24 i 25 de setembre i tindran una durada anual dividida en tres trimestres. L'alumnat rebrà un certificat oficial si supera el curs.