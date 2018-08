ERC de Berga no accepta els pressupostos de la CUP pel retard i la manca de diàleg

Si no hi ha cap canvi dràstic, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Ajuntament de Berga votarà negativament a la proposta de pressupostos de l'equip de govern de la CUP d'aquest 2018. Uns comptes que està previst que es portin a debat al plenari la setmana vinent, tot i que encara no s'ha formalitzat la convocatòria oficial. Els tres regidors d'ERC al consistori han explicat els motius que els porten a dir no als pressupostos dels cupaires que asseguren que "no tenen sentit" pel fet de voler-se aprovar al setembre quan ja se n'ha executat més de la meitat. "És un pur tràmit", han afirmat.

El regidor d'ERC, Jordi Pujals, ha recordat que el govern de la CUP porta vuit mesos de retard en l'aprovació dels pressupostos. "Ara el més normal seria estar parlant dels comptes del 2019, i no de l'exercici que ja està a punt de finalitzar". En aquest sentit, ha criticat a la CUP per "manca de transparència" a l'hora de compartir amb la resta de partits l'execució i l'actualització dels pressupostos. "Nosaltres vam rebre una primera proposta el desembre de l'any passat, a la qual hi vam fer algunes esmenes. Des del febrer no hem tingut cap altra notícia dels comptes", ha lamentat. "Caldria saber quin és el pressupost real d'ara, tenint en compte les subvencions que s'han estimat, les que s'han desestimat i la despesa real", ha afegit.

Per altra banda, Pujals ha posat de manifest que "la CUP no ha entès que està en minoria a l'ajuntament" i que "per necessitat han d'arribar a acords amb la resta de partits", però segons el regidor, també per "obligació" han de "mantenir un diàleg amb la resta de partits perquè estan en minoria". És per això que els republicans s'han mostrat decebuts per la manca de voluntat del govern de pactar i arribar a acords per incloure partides pressupostàries als comptes "amb una visió més transversal" i pensant "en tota la ciutadania". En aquesta línia, Pujals ha assegurat que "des del minut zero" ERC ha tingut "la mà estesa al govern per arribar a tots els acords", posant, per exemple, l'aprovació dels pressupostos del 2017, quan els republicans van votar-hi positivament després de l'acceptació, per part de la CUP, d'algunes propostes.

Per la seva banda, Ermínia Altarriba, ha concretat que algunes de les propostes que es van acceptar des del govern i que van ser moneda de canvi per a l'aprovació dels pressupostos per part d'ERC, "no s'han acabat executant com nosaltres esperàvem", posant per exemple, algunes de les inversions que es preveien als parcs infantils de la ciutat.

És per tot això, que, a hores d'ara, a l'espera també de mantenir una reunió amb l'equip de govern per conèixer quina és la proposta definitiva que la CUP portarà a debat, la seva intenció és votar en contra de l'aprovació dels pressupostos.



Propostes d'ERC

Paral·lelament, ja el mes de gener, ERC va presentar un seguit d'esmenes i propostes per incloure als pressupostos que els havia posat al damunt de la taula la CUP. "Vam tenir una reunió al febrer on se'ns va dir que algunes no les acceptarien i d'altres que ja estaven incloses en d'altres partides o subvencions previstes", ha explicat Altarriba. "Des de llavors no hem tingut cap altra conversa al respecte", han afegit.

Entre aquestes propostes, els republicans aposten per destinar partides pressupostaries al manteniment i conservació de les escoles públiques, especialment a l'escola bressol, que és la que depèn al cent per cent de l'Ajuntament, així com també destinar una partida a la creació d'una sala d'actes a la biblioteca i dotar l'equipament de més diners per a fer-hi activitats; una partida per a la reducció de les barreres arquitectòniques o també una aportació per a una campanya de civisme. Per altra banda, ERC proposa diners per desencallar temes històrics que sorgeixen als debats del plenari de manera habitual, com és el futur de l'emissora municipal de ràdio, o la redacció de l'estudi per tirar endavant el Parc de la Natura. En aquest sentit, Altarriba s'ha mostrat "molt decebuda" perquè el govern de la CUP no ha tirat endavant amb la conclusió a la que va arribar la comissió de projectes estratègics de ciutat referents a aquest tema.