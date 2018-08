L'Ajuntament d'Avià renova el sostre de l'Ateneu i en millora la sonoritat

L'Ateneu d'Avià tornarà a tenir sostre a partir de la tardor vinent. Aquest estiu s'han iniciat les obres per renovar aquest equipament després que fa dos anys es determinés que les estructures que subjectaven el fals sostre s'havien de retirar en veure que algunes peces havien començat a cedir, segons ha recordat l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal.

Després d'un «laboriós» procés de redacció del projecte i de decidir quina era l'actuació més adequada per a la sala, és previst que a l'octubre l'Ateneu torni a tenir el fals sostre que sempre havia tingut per garantir la bona qualitat en la sonoritat de l'equipament, entre altres aspectes que s'han tingut en compte en el projecte.

Canal ha explicat a Regió7 que «com que els tècnics van determinar que el sostre que hi havia s'havia de retirar, es va procedir a fer-ho i a partir de llavors, vam mirar de plantejar quines eren les diverses opcions factibles». Entre diverses propostes, hi havia al damunt de la taula deixar la sala sense aquest fals sostre, tot i que finalment es va escollir l'opció de tornar a instal·lar-lo. D'aquesta manera, es pretén garantir una millor insonorització del local, així com també assegurar una bona qualitat pel que fa a l'acústica, en un equipament on al llarg de l'any s'organitzen nombrosos concerts, representacions teatrals i altres espectacles culturals en què l'aspecte del so és important. El projecte també preveu mantenir el sistema de climatització pel sostre, així com el sistema d'il·luminació. «Ara, sense aquest sostre, l'alçada de la sala és molt més gran. El que fem amb aquesta obra és tornar a la imatge que ja teníem i fer-hi les millores que siguin necessàries», ha afegit Canal.

El cost de l'actuació és de 110.000 euros i estan finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 25.000 euros. Per altra banda, 75.000 euros provenen d'un crèdit sense interessos de la Diputació de Barcelona. Els 10.000 euros restants els aporta el consistori amb fons propis.

Canal ha explicat que s'ha escollit l'estiu per fer l'actuació perquè és una de les èpoques que menys s'utilitza l'equipament, tenint en compte que moltes activitats es duen a terme a l'aire lliure. L'únic que s'ha vist lleugerament afectat és la representació teatral que cada any té lloc per la festa major, que es farà a la tardor.

L'Ateneu, al centre del nucli , és un dels espais més utilitzats en la vida cultural del municipi.