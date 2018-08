El Berguedà demana 780.000 euros per ampliar els serveis de la Via Blava del Llobregat

El Consell Comarcal i nou ajuntaments de la comarca demanen una subvenció per millorar i ampliar el projecte de la Via Blava del Llobregat, l´itinerari impulsat per la Diputació de Barcelona que permetrà recórrer la llera del riu a peu, a cavall o en bicicleta. Concretament, sol·liciten a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya que inclogui el projecte que han elaborat dins del Pla de Foment de Turisme. La proposta, valorada en 787.878,41 euros pretén adequar diversos recursos i equipaments turístics als municipis per on hi passarà la Via Blava del Llobregat així com a les àrees d´influència.

Més enllà de la inversió que realitzarà la Diputació de Barcelona per habilitar tots els accessos i itineraris, i donada la transcendència que pot tenir la iniciativa per la comarca del Berguedà, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Castellar de n´Hug, Fígols, Gironella, Guardiola de Berguedà, Montmajor, La Nou, La Pobla de Lillet, Puig-reig i Vallcebre s´han unit per demanar una ajuda econòmica per millorar la proposta presentada per l´ens supramunicipal. La Via Blava del Llobregat recorrerà 140,5 quilòmetres des de les fonts del riu, a Castellar de N´Hug, fins a Martorell, amb un cost de 22 milions d´euros.



Actuacions en tres àmbits

El projecte que han redactat els ajuntaments i el consell comarcal contempla actuacions diverses, que han dividit segons les seves característiques. En un primer paquet de propostes, hi ha la creació de zones d´estacionament i serveis, com l´adequació de la zona d´estacionament d´autocaravanes a l´antic camp de futbol de Castellar de n´Hug; l´arranjament del parc de l´Escorxador del riu Llobregat, a la Pobla de Lillet; la creació d´una zona de serveis per a l´estacionament d´autocaravanes i vehicles, a Gironella i a Puig-reig.

En una segona categoria, s´hi han presentat propostes per millorar i crear elements patrimonials ja existents, com l´adequació de la Mina de Petroli de Riutort, de Guardiola de Berguedà; les millores en el Centre d´interpretació de dinosaures de Fumanya, a Fígols; una intervencions patrimonials a Coll de Pradell, a Vallcebre; l´adequació de la segona planta del Museu d´Art del Bolet, de Montmajor; i la senyalització d´elements patrimonial a la Torre de Merola,a l´església romànica de Sant Martí i al Castell, tots tres a Puig-reig.

A més a més, s´ha inclòs en el projecte la creació d´itineraris temàtics: Un tomb per La Nou de Berguedà; i la Ruta Històrica i del Modernisme, la Ruta de l´Aigua del Llobregat, i la Ruta de les Fonts, les tres a Gironella.

Segons han explicat fonts de l´ens comarcal, la voluntat d´aquests projectes és «oferir més recursos i espais turístics a les persones que en el futur passin per la comarca atrets per la Via Blava del Llobregat, i aprofitar-ne el seu potencial tot garantint que el visitant aprofiti per conèixer més el territori, no només en l´àmbit natural sinó també en el cultural i patrimonial». És per aquest motiu, destaquen que «les actuacions es troben distribuïdes per una bona part de la comarca.» En aquest sentit, el Consell «ha volgut obrir el projecte a tota la comarca per tal que petits projectes municipals d´arreu del Berguedà hi tinguessin cabuda». Finalment han estat nou els que s´hi han volgut sumar. Algunes de les obres projectades ja estan planificades pels municipis i, en el cas que el projecte rebi la subvenció per part de la Generalitat de Catalunya, permetrà efectuar-hi millores a allò projectat incialment així com garantir-ne el finançament. El projecte compta amb el suport de la Diputació i la Cambra de Comerç.

L´any passat, el Berguedà ja va ser beneficiari del Pla de Foment de Turisme en l´àmbit esportiu i turístic per completar la rehabilitació del Xalet del Catllaràs i completar les infraestructures vinculades a l´estació de trail.