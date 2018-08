El Club Handbol Berga recorda Antoni Sabata amb un mural

Els berguedans que passegin per la zona esportiva de la ciutat poden veure com Nil Safont, conegut en el món de l'art urbà amb el nom de SliM, està enllestint un mural que ocupa un espai d'una de les parets laterals del pavelló vell. Es tracta d'una imatge d'Antoni Sabata, qui va ser un dels puntals del Club Handbol Berga, juntament amb Vicenç Torner.

La iniciativa, impulsada pel Club Handbol Berga, vol ser un homenatge a Sabata. De fet, la zona esportiva de la ciutat ja porta el nom d'Antoni Sabata per la tasca que va portar a terme en l'àmbit esportiu a la ciutat, ja que també va ser regidor d'Esports al consistori de Berga i president del Consell Esportiu del Berguedà.

Fonts del club esportiu han explicat que el mural, juntament amb el Trofeu Antoni Sabata, que serveix per presentar el club i iniciar la temporada, «són un homenatge a ell per reconèixer la seva tasca en els millors anys del club».

Per altra banda, una de les voluntats de l'entitat és tenir més visibilitat a la ciutat i intentar resoldre «algunes mancances que creiem que té la zona esportiva», ha explicat el president del club, Marc Pons. «Hi ha actuacions a les qual no podem fer front, però d'altres sí que podem assumir, com ara millorar la imatge de les instal·lacions en la mesura que sigui possible», com per exemple, ara, amb aquest nou mural dedicat a Sabata.