El Berguedà destinarà prop de 800.000 euros a la millora d'equipaments turístics

El Consell Comarcal i nou ajuntaments del Berguedà destinaran 787.878 euros en adequar diversos recursos i equipaments turístics. La inversió s'emmarca en un Pla de Foment de Turisme que pretén complementar la inversió duta a terme des de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte de Les Vies Blaves. En el cas del Berguedà, la Via Blava del Llobregat recorrerà 140,5 quilòmetres des de les fonts del riu, a Castellar de n'Hug, fins a Martorell, i suposarà una inversió de 22 milions d'euros. La nova partida impulsada per l'ens supramunicipal i els consistoris prové d'una subvenció a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de Foment de Turisme està impulsat pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Castellar de n'Hug, Fígols, Gironella, Guardiola de Berguedà, Montmajor, La Nou, La Pobla de Lillet, Puig-reig i Vallcebre. Contempla tant actuacions en municipis on l'itinerari de la Via Blava del Llobregat hi transcorrerà físicament, com també en àrees d'influència, donat que l'impuls que pot suposar per a l'oferta i els recursos turístics.

Entre les actuacions previstes hi ha la creació de zones d'estacionament a Castellar de n'Hug, La Pobla de Lillet, Gironella i Puig-reig; la creació i millora d'elements patrimonials a Guardiola de Berguedà, Fígols, Vallcebre, Montmajor, i Puig-reig; així com la posada en marxa dels itineraris temàtics 'Un tomb per La Nou' a La Nou de Berguedà, una ruta Històrica i del Modernisme per Gironella, i la creació de les rutes de l'Aigua del Llobregat i de les Fonts a Gironella.

L'any passat, el Berguedà ja va ser beneficiari d'un Pla de Foment de Turisme en l'àmbit esportiu i turístic per completar la rehabilitació del Xalet del Catllaràs i completar les infraestructures vinculades a l'estació de trail.