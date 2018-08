El grup municipal fa una proposta amb partides per a les escoles o «projectes estratègics»

ERC va presentar al gener un seguit d'esmenes i propostes per incloure als pressupostos que havia posat al damunt de la taula la CUP. «Vam tenir una reunió al febrer en què se'ns va dir que algunes no les acceptaven i que d'altres que ja estaven incloses en altres partides o subvencions previstes», explicava ahir la regidora Ermínia Altarriba. «Des de llavors no hem tingut cap altra conversa sobre això», afegia, en espera d'una reunió en els propers dies per parlar dels pressupostos.

Entre aquestes propostes, els republicans aposten per destinar partides pressupostàries al manteniment i conservació de les escoles públiques, especialment a l'escola bressol, que és la que depèn al cent per cent de l'Ajuntament, així com també destinar una partida a la creació d'una sala d'actes a la biblioteca i dotar l'equipament de més diners per a fer-hi activitats; d'una partida per a la reducció de les barreres arquitectòniques per continuar amb la tasca feta enguany, o també una aportació per a una campanya de civisme.

Per altra banda, ERC proposa diners per desencallar temes històrics que sorgeixen als debats del ple de manera habitual, com és el futur de l'emissora municipal de ràdio, o la redacció de l'estudi per tirar endavant el Parc de la Natura. En aquest sentit, Altarriba va assegurar que el grup està «molt decebut» perquè el govern de la CUP no ha tirat endavant la conclusió a què va arribar la comissió de projectes estratègics de ciutat referents a aquest tema, tal com s'havia compromès.