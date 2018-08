Avià s'omple de festa major amb actes per a tothom fins dilluns

Avià ja respira la festa major. El municipi dona avui el tret de sortida a quatre dies d'activitats amb un espectacle d'animació infantil. La majoria d'activitats, però, tindran lloc a partir de demà i s'allargaran fins dilluns.

L'Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats, ha preparat un programa festiu per a totes les edats. En destaca la primera edició del sopar popular de demà a la nit i l'actuació d'en Peyu; així com el tradicional correfoc, que tindrà lloc dissabte. Tampoc no hi faltarà la música per a tots els gustos: balls d'orquestra, havaneres, concerts per a joves amb el grup Búhos com a cap de cartell la nit de dissabte i l'actuació de Jo Jet i Maria Ribot dilluns. Tampoc no hi faltarà el torneig de jocs ximples, les activitats infantils, ni actes tradicionals com la cercavila de gegants i l'audició de sardanes.