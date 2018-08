Berga busca la complicitat dels comerços i serveis pel nou projecte Espai amic

L'Ajuntament de Berga posarà en marxa un nou projecte per convertir la ciutat en "un espai amable i accessible" a través d'accions que fomentin les relacions de suport i el bon veïnatge entre la ciutadania. La iniciativa anomenada 'Espai amic' ha estat ideada per l'àrea de Drets Socials en col·laboració amb la regidoria de Promoció Econòmica i engloba diverses accions relacionades amb projectes per dinamitzar l'autonomia de les persones grans i de persones amb problemes de salut que necessiten utilitzar els lavabos de forma urgent.

L'objectiu del projecte 'Espai amic' és millorar la qualitat de vida a la ciutat promovent sinèrgies entre els agents de la comunitat mitjançant la creació d'una xarxa de suport per facilitar l'acompanyament i la cura de les persones que ho necessitin. Per fer-ho, els comerços i serveis interessats en formar part del projecte posaran a disposició de la ciutadania una sèrie de serveis com per exemple: oferir un lloc per seure, realitzar trucades d'urgència i facilitar l'ús del lavabo. Tot això, tenint en compte les característiques dels locals comercials, en cada cas. Tanmateix, els establiments també esdevindran agents de detecció de situacions de risc de persones vulnerables i comptaran amb la coordinació i el seguiment del departament de Serveis Socials.

Per donar a conèixer el projecte, els tècnics municipals encarregats de desenvolupar la iniciativa portaran a terme una sessió informativa adreçada als comerços i serveis de la ciutat. Aquesta trobada servirà per recollir les propostes i observacions dels responsables dels establiments interessats en adherir-se al projecte 'Espai amic'. La xerrada es farà el proper dimarts, 4 de setembre, a partir de 2/4 de 9 del vespre, a l'Ajuntament de Berga. Per participar-hi, no serà necessari confirmar l'assistència.