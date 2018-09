Fumanya ajorna la visita nocturna i l'observació astronòmica fins al 22 de setembre

El Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya ha decidit ajornar l'activitat que hi havia prevista per a avui a la nit a l'equipament. La visita nocturna i la sessió d'observació astronòmica que havia de tenir lloc aquest dissabte s'ha ajornat per al proper 22 de setembre. Segons han explicat fonts del museu, la previsió meteorològica per a avui dissabte no era favorable per desenvolupar l'observació astronòmica.

El Centre d'Interpretació de Dinosaures havia d'acollir una sessió nocturna que oferia la possibilitat als visitants de conèixer el museu i a la vegada descobrir planetes i constel·lacions en una activitat guiada per una especialista. Tal com ja ha explicat aquest diari, l'entorn de Fumanya és molt freqüentat per aficionats i amants de l'astronomia ja que les característiques del cel que s'observa des d'aquest punt té molts elements a favor per dur-hi a terme activitats relacionades amb l'astronomia.