«L'aigua ens arribava per sobre dels genolls i tot estava flotant per la sala»

L'aiguat que va caure la matinada de divendres ha deixat petjada al Berguedà. La gran quantitat d'aigua que va descarregar a punts del baix Berguedà, principalment als nuclis de Gironella i Casserres, va provocar diversos desperfectes i inundacions en alguns baixos, garatges i locals. La pitjor part se l'ha endut la Font del Balç, a tocar de Gironella però dins del terme municipal de Casserres. Aquest conegut bar restaurant i tot l'espai exterior, situat en un entorn natural privilegiat, ha quedat molt afectat per la pluja, i els seus responsables no saben quan podran tornar a obrir portes.

Pels volts de la 1 de la matinada de divendres, l'aigua va començar a entrar a dins del local, segons explicava ahir a Regió7 la seva responsable, Eila Espelt. Al cap de pocs minuts, l'establiment estava totalment inundat, així com també la zona exterior. «L'aigua ens arribava per sobre dels genolls i tot estava flotant per la sala», va relatar. Els bombers van desplaçar-se a la zona per intentar frenar l'aigua que baixava intensament, sembla que venia d'un torrent que va sobreeixir. «Creiem que l'aigua venia d'una petita riera que habitualment està seca, però ahir no va poder canalitzar tota l'aigua que va caure en poca estona», va explicar. Els bombers van intentar desviar l'aigua i netejar una mica la zona que havia quedat totalment inundada amb prop d'un metre d'aigua. A Gironella van registrar-se més de 60 litres per metre quadrat.

Durant ahir al matí, els responsables de l'establiment i un grup d'amics i col·laboradors van treballar intensament per treure aigua que encara hi havia a l'interior del local. «Intentarem salvar tot el que es pugui salvar pel que fa a aliments que tenim als congeladors i a la cuina, i haurem d'esperar per veure si els electrodomèstics funcionen quan tornem a tenir llum», lamentava Espelt. Ahir encara estaven pendents que perits i tècnics fessin la visita a les instal·lacions per valorar els danys, però la preocupació era evident entre l'equip de la Font del Balç, que encara no sap quan podrà tornar a posar en marxa l'establiment.

Tot i que la zona de la Font del Balç va ser la més afectada, a Gironella els Bombers van rebre entre la 1 i les 3 de la matinada sis avisos de particulars per inundacions i també es va haver d'actuar a Cal Bassacs. La resta d'avisos van ser per inundacions de baixos i soterranis, en què els mateixos propietaris van haver de treure'n l'aigua. «S'han taponat alguns embornals i a diversos veïns se'ls han inundat els baixos», confirmava també l'alcalde de Gironella, David Font.

La pluja també va provocar petites esllavissades a carreteres. Una d'elles va tenir lloc a Casser-res, entre 3/4 de 2 i les 3 de la matinada. Els bombers van poder netejar ràpidament la via i el despreniment de pedres no va provocar afectacions de trànsit. A la resta de la comarca no van registrar-se més afectacions.