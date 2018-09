El Concurs de Boletaires de Berga, endarrerit perquè hi hagi rovellons

La Penya Boletaire de Berga ha decidit canviar de data el Concurs de Boletaires que se celebra a Castellar del Riu i que va crear el 1956. A partir d'enguany s'estableix que tingui lloc el darrer diumenge d'octubre en comptes del primer com es feia fins ara, per intentar aconseguir que els rovellons, els protagonistes de la jornada, siguin presents a la festa.



El canvi climàtic fa que cada any, a causa de la sequera i la manca de pluges, els bolets de tardor es facin (si se'n fan) més tard. I això ha provocat que sigui habitual que a principi d'octubre no hi hagi prou primera matèria pel concurs. La festa tindrà lloc, enguany, el 28 d'octubre.



El canvi de dates també anirà acompanyat d'altres novetats que l'any passat ja es van començar a apreciar a la festa, com per exemple, la celebració d'una fira de productes relacionats amb els bolets al mateix pla de Puigventós, on té lloc el concurs, o activitats paral·leles durant les setmanes prèvies.