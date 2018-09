Gironella trasllada la representació de la vigília de la Diada a dissabte que ve

Per evitar coincidir amb altres activitats reivindicatives i commemoratives que omplen l'agenda la vigília de la Diada de Catalunya, l'organització de l'espectacle L'11 de Setembre i Gironella ha decidit, enguany, traslladar la representació al cap de setmana previ. Concretament, es farà una única funció dissabte que ve, 8 de setembre, a les 10 de la nit, i no el dia 10 com era en habitual els dar-rers anys, des que ja es va deixar de representar el mateix dia 11 de setembre per evitar la coincidència amb les manifestacions multitudinàries.

L'alcalde de Gironella, David Font, i els directors del muntatge, Maria Casellas i Joan Rigat, van assegurar ahir que enguany l'espectacle «tindrà un significat especial» pel moment polític que viu el país. «Com apareix a l'obra, el 1714 ja es defensaven unes idees i la llibertat d'un poble, que continua estant minvada», va afirmar Font en la presentació de l'espectacle, ahir a les roques del Pont Vell de Gironella. «Estem veient que aquest any, el mateix text que vam estrenar el passat, i les frases que diuen els actors, agafen molt més sentit», va afegir Joan Rigat, fent referència a la situació que viu Catalunya amb polítics a l'exili i a la presó.

Més enllà del canvi de dates i també d'aquesta càrrega simbòlica, el muntatge presentarà poques novetats respecte de l'any passat. Va ser el 2017 quan L'11 de Setembre i Gironella va estrenar un nou text, escrit pel dramaturg Llàtzer Garcia, conservant la història original i els personatges. «Vam tenir una bona resposta pel que fa al públic i també dels participants, i per això apostem per mantenir els canvis fets l'any passat», va destacar Maria Casellas. Aquesta narració ficcionada, que explica la història d'una família de Gironella el 1714, pretén situar els espectadors en aquell moment històric, abans i després de la caiguda de Barcelona, durant la guerra de Successió.



Elenc rejovenit

Els directors del muntatge explicaven ahir que enguany el repartiment d'actors es caracteritza per estar format per un bon nombre de nois i noies joves del municipi «que s'han agafat amb moltes ganes la proposta». Enguany, com en les darreres edicions, prop d'un centenar de persones trepitjaran l'escenari natural de les Roques del Pont Vell per donar vida als protagonistes de la història. Com és habitual, l'espectacle té la participació de diverses entitats locals i de particulars que cedeixen el seu temps en la preparació i realització d'un espectacle que arriba a la dinovena edició com un acte indestriable dels actes relacionats amb la Diada de Catalunya al Berguedà.

Mentre els assajos avancen a un ritme trepidant, les entrades anticipades ja s'han posat a la venda. Enguany, com a novetat, es poden comprar de manera telemàtica a través de la plataforma web entradium.com, o bé de manera presencial, a les oficines de l'Ajuntament de Gironella. El preu de les entrades és d'11 euros per als adults i de 5 per als infants de 6 a 12 anys.

L'alcalde de Gironella va recordar que, tot i el suport institucional que rep l'espectacle, «no es podria realitzar sense l'esforç que hi posen totes les persones que any rere any hi participen de manera activa».

En els propers dies, a través de les xarxes es difondrà un tràiler per acabar d'animar els espectadors a assistir a la funció.