Montse Venturós, nominada al premi Desobediència del MIT de Boston

Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha estat nominada al Disobedience Award (Premi a la Desobediència) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston (Estats Units), segons ha pogut saber Regió7. Es tracta del principal premi al món concedit a la desobediència civil a través de la resistència no violenta que s'atorga des del 2017 i que està dotat amb 250.000 euros.

El premi del MIT distingeix accions de desobediència pacífica en contextos de violència institucional d'arreu del món. L'alcaldessa Montse Venturós ha estat nominada al guardó per una dels onze membres del jurat, Jamila Raqib, directora de l'Albert Einstein Institution de Boston. Jamila Raqib va ser a Berga principis d'aquest juliol per presentar el llibre «Mahatma Gandhi: Desobediència i resistència civil noviolentes. Textos essencials», de l'editorial Setena Generació d'Avià.

L'Albert Einstein Institution de Boston és una entitat fundada per Gene Sharp, principal estudiós contemporani de la resistència no violenta. Un dels seus textos ha estat utilitzat com a pròleg del llibre esmentat, a cura de l'escriptor i editor Joan Solé. L'intelectual resident a Avià va demanar a l'Albert Einstein Institution un text de Gene Sharp per al seu llibre, i l'hi van cedir «molt amablement» comenta . L'atzar va voler que Jamila Raqib hagués estat convidada a Barcelona per presentar la traducció d'un llibre de Gene Sharp per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Solé va explicar a Raqib per correu el cas de l'alcaldessa de Berga, que ha estat condemnada a sis mesos d'inhabilitació per no retirar del balcó de l'Ajuntament de Berga una estelada, entesa com a símbol de la resistència independentista, i Raqib va voler conèixer Venturós. Per això va viatjar a Berga el 5 de juliol, a fi de presentar el llibre de Gandhi publicat per Setena Generació i entrevistar-se amb l'alcaldessa. Posteriorment, la directora d'aquest prestigiós centre va presentar la nominació de la dirigent berguedana.