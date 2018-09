El govern de Berga es resigna que l'oposició no li aprovi el pressupost 2018

L'executiu de la CUP de Berga es resigna a no poder aprovar els comptes municipals per aquest 2018 i a funcionar el que manca d'any amb els pressupost prorrogat del 2017 com fins ara. Ho ha explicat aquest dimarts Francesc Ribera, el regidor d'Hisenda conscient que no tenen el suport del grup d'ERC que ja ha anunciat que no els aprovarà i que tampoc han arribat a cap acord amb el del PdeCAT. Així ha anunciat que treballaran per confeccionar els del 2019 i presentar-los a finals d'aquest any.

El govern de la CUP té 6 regidors i li calen uns suports per aprovar els comptes que ara mateix no té. La proposta de pressupost s'ha de debatre en un ple extraordinari convocat per aquest dijous a 2/4 de 10 de la nit, just després de l'ordinari convocat per les 8

«Sabem que no tenim la garantia d'aprovació del pressupost 2018 que estem presentant» ha dit el regidor d'Hisenda. «Les ofertes de diàleg i pacte no han arribat a bon port» ha reconegut. Per això, davant la que d'antuvi sembla l'opció més probable, que no s'aprovin, el govern es veurà obligat a prorrogar com ja ho està ara el pressupost del 2017. Segons Ribera a nivell pràctic de gestió «serà pràcticament el mateix» que si aprovessin la proposta de pressupost de la CUP pel 2018 que ha donat a conèixer aquest dimarts que aplica la mateixa recepta de tot el mandat: austeritat, contenció de la despesa amb l'objectiu prioritari de reduir el deute que llasta les finances municipals.

En aquest sentit, el regidor Francesc Ribera ha vaticinat que amb pressupost prorrogat o bé amb un de nou «la situació econòmica de l'Ajuntament de Berga continuara sent crítica i ho serà fins el 2022» quan el consistori acabarà de pagar els crèdits Ico demanats al seu dia i la resta de crèdits que han convertit el deute en el principal problema econòmic de l'Ajuntament que està sotmès a un pla d'ajust i no és sobirà per prendre les seves decisions, no pot decidir en què es gasta el pocs diners que té ni pot endeutar-se

Segons el regidor d'Hisenda els gestors municipals només poden decidir què fer amb un 3,73% del pressupost municipal: és a dir, dels 20.644.855,89 euros de pressupost de despeses de la proposta de pressupost del 2018 que portarà al ple de dijous la CUP, el govern té obligacions concretes(manteniments,funcionament, pagament personal, crèdits i un llarg etcètera) per valor de 19.650.415 euros que suposa 96,27% del total. I només pot disposar de 702.240 euros per decidir què fer. Riber ah dit que encara que decidissin eliminar (hipotèticament) les partides destinades a celebrar festes, fires o el manteniment «és a dir aturéssim la ciutat cosa que no farem» les obligacions de pagaments del consistori continuarien sent molt elevades: del 83,09%.

La cotilla del deute que impedeix disposar de diners ha esdevingut un ròssec històric per les arques municipals berguedanes. Això fa que el discurs del regidor d'Hisenda sigui el mateix que els dels anys anteriors d'aquesta legislatura: austeritat i austeritat per intentar anar rebaixant el deute municipal. Segons el regidor Ribera, això s'ha traduït en una reducció del deute que ha passat dels 19 milions l'any 2015 als 14 l'any 2017 el darrer del que es disposa de la liquidació de pressupost. El regidor ha atribuït aquest descens a la «política responsable» que ha aplicat la CUP des que governa. «L'Ajuntament de Berga pot deixar de tenir aquesta llosa el 2022 si no ho allarga entremig» ha indicat fent referència implícita al fet que el 2019 hi haurà eleccions municipals i pot haver-hi canvi de govern i de les actuals polítiques de contenció.

Tanmateix la reducció del deute «no fa millorar el dia a dia» perquè «cada any s'han de pagar més de 2,5 milions d'euros de préstecs, interessos i amortitzacions». Una situació que provoca que «la capacitat de tresoreria estigui sota mínims». El regidor d'Hisenda ha assegurat que l'Ajuntament de Berga «té un greu problema econòmic donat per un deute astronòmic que s'ha pogut reduir però que encara té uns efectes molt greus». Ribera ha indicat que «ens hagués agradat fer servir el pressupost per fer propostes polítiques però no va ser possible el primer, el segon, el tercer any i tampoc el quart perquè la pressió del deute impedeix fer inversions amb recursos propis». L'executiu ha estat «condicionat des del primer moment»a obtenir recursos d'altres institucions per fer obres «pel poc marge de maniobra» que té a causa de la falta de diners que pateix.

Falta d'acord i amb retard

El regidor Francesc Ribera ha descartat que la negativa d'ERC per donar suport a la proposta de pressupost de la CUP sigui motivada per la convocatòria d'eleccions el 2019 i una voluntat d emarca distàncies. Tampoc creu qu ehi hagi hagut manca de diàleg. I ha assegurat que de les «9 propostes estàvem d'acord amb 5 o 6». Ribera ha explicat que la major discrepància ha estat amb el PDeCAT perquè la proposta que els feia aquest grup suposava que el consistori s'hagués d'endeutar cosa que la CUP no vol fer.

El regidor d'Hisenda ha fet una crida als grups polítics amb representació al consistori. «Ens agradaria que des de l'oposició s'entengués la gravetat del problema» del deute per bé que «això seria reconèixer una mala gestió continuada»I ha advertit que «relativitzar o banalitzar « el deute només servei perquè creixi i hipotequi les raques municipals.

Tal i com ja havia explicat a aquest diari al seu dia, el regidor d'Hisenda ha reiterat que el motiu del retard de la presentació del pressupost municipal al ple fins aquest setembre és perquè no es podia aprovar fins que no ho estiguessin els de l'hospital Sant Bernabé.



Pressupost d'inversions

La proposta d'inversions que fa la CUP en el seu pressupost és de 5,6 milions d'euros. Més de la meitat d'aquesta partida 3,1 corresponen a l'acabament de les urbanitzacions dels Pedregals i el Torrent de Santa Eulàlia.