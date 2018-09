El PDeCAT diu que encara no ha decidit si donarà suport al pressupost de Berga

El principal grup a l'oposició de Berga, el PDeCAT encara no ha decidit què votarà a la proposta de pressupost pel 2018 que el govern de la CUP té previst presentar al ple extraordinari convocat per dijous. Així ho ha explicat el cap del grup Ramon Minoves en una compareixença aquesta dimarts a la tarda per explicar la seva proposta de pressupost que preveu invertir 937.000 euros en actuacions encaminades a treure Berga de «la decadència» on creuen que l'ha situat la CUP.. Minoves ha acusat al govern cupaire de menystenir-los en el procés de gestació del pressupost.

Després que el dimarts al matí el regidor d'Hisenda Francesc Ribera hagi donat gairebé per fet que no podran aprovar el pressupost perquè ERC ja ha dit que no els donarà suport i sense haver lligat l'entesa amb el PDeCAT, Minoves no ha tancat la porta a una possible entesa 'in extremis' tot i que ho veu improbable. «Estem esperant per si sorgeix alguna conversa d'última hora» ha assegurat per bé que ha lamentat que «el contacte amb l'oposició» per part del govern de la CUP

pel tema del pressupost «ha sigut ínfim». Minoves ha dit que no tenen el vot decidit. I que perquè el PDeCAT hi votés a favor «implicaria acceptar un 90% de les nostres propostes».

El portaveu del PDeCAT ha fet públic aquest dimarts la proposta que el seu grup ha fet de pressupost pel 2018. Minoves ha explicat que la van entrar al registre municipal a l'abril i fins aquest dimarts no l'havien explicat. L'objectiu de les propostes que fan és perquè Berga «sigui una ciutat econòmicament i socialment dinàmica» que aspiri a arribar als 20.000 habitants «amb empenta i prosperitat» i no una capital decreixent que tendeixi cap als 10.000 habitants «apagada i més fosca». Per tenir una ciutat que «creïi oportunitats i que promocioni la seva qualitat de vida».

El grup del PDeCAT proposa doblar la partida per asfaltar carrers i que sigui de 300.000 euros, millorar parcs infantils, el ferm de la plaça de Sant Joan, crear dos lavabos públics al nucli urbà, dotar de serveis l'edifici del CAT, entre d'altres. Ramon Minoves ha dit que cal buscar-ne «i no deixar-ne escapar» per assolir el finançament per fer les actuacions que proposen. Pel cap de files del PDeCAT els seus pressupostos «són absolutament raonables» per fer una ciutat «endreçada»