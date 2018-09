Talls d'aigua a Berga aquest dimecres per reparar una avaria de la xarxa

Berga viurà aquest dimecres 5 de setembre una jornada de talls d'aigua a causa de les obres de reparació de la xarxa de subministrament que també ocmportaran canvis de la circulació.

Fonts de l'Ajuntament han informat que els talls seran a partir de les 9 del matí. L'afectació comportarà el tall permanent del servei d'aigua a zones del carrer del Roser, la carretera de Solsona, la Ronda de Queralt i el Tossalet de les Forques, mentre que es produiran canvis de pressió en el subministrament a la carretera de Solsona (a la zona de la vella caserna militar), el passeig de la Pau i al barri de la Font del Ros.

Les fonts municipals han informat que «de moment, no es pot determinar l'horari previst del restabliment del servei».

D'altra banda, la reparació de l'avaria de la xarxa d'aigua «també comportarà alteracions del trànsit a l'encreuament de la Ronda de Queralt i la Ronda Moreta. Concretament, els vehicles que circulin per la Ronda Moreta en direcció a la Plaça de la Creu seran desviats cap al carrer de Barcelona. En canvi, es mantindrà el sentit habitual de la circulació dels vehicles que circulin des de la Plaça de la Creu cap a la Ronda Moreta». Igualment es mantindrà la circulació en sentit descendent, des de la Ronda de Queralt, en direcció a la plaça de la Creu.

Zones previstes on hi haurà talls d'aigua permanents

Zona del Carrer del Roser - Carretera de Solsona, carrer del Roser, carrer de Coforb, plaça dels Països Catalans,

un tram del carrer Cervantes i una altre de la carretera de Sant Fruitós, una part del carrre Gran Via, els carrers Comte Oliba, Pio Baroja, l'Espunyola, Prat de la la Riba, Rasa del Casot, Pere Camps, Rasa del Canyet, Santa Bàrbara, El Bruc, un tram del Pla de l'Alemany, carretera de Solsona, passeig dels Abeuradors, camí ral de Cardona. També hi haurà talls a la Ronda de Queralt i la Moreta, carrer Maixerí i una part del Barcelona, un tram de la Rasa dels Molins i del carrer de Pere III. Hi haurà afectacions al Tossalet de les Forques, carrer Guillem de Berguedà, Gironella, Gósol, Saldes, Quaranta Pilans

Zones on hi haurà canvis de pressió en el subministrament.

Zona de la Carretera de Solsona (antiga caserna dels soldats), carrer del Programari Lliure, de la Sardana, Pla de l'Alemany, passeig de la Pau, tram central de la Gran Via, plaça Tarascón, carrer Aurora Bertrana, plaça de la Font del Ros, carrer Prat de la Riba, Lluís Companys, Francesc Macià, Pere II, Josep Maria Badia i Sobrevias, un tram del carrer Barcelona, un tram de la carretera de Sant Fruitós, plaça d'Europa.