La delegació al Berguedà de la Cambra obre un punt d'informació sobre formació professional

La Cambra de Comerç del Berguedà amb seu a Berga un nou punt d'informació sobre Formació Professional -especialment en la seva modalitat dual. Fonts de l'entitat cameral han explicat que «amb aquesta obertura la Cambra de Barcelona mostra un cop més el seu compromís amb el repte de fer avançar la Formació Professional, i contribueix així a millorar la competitivitat de les empreses i l'ocupabilitat de les persones».



El nou punt d'informació obert té per objectiu «impulsar la Formació Professional, assessorant i acompanyant les pimes, per tal que puguin participar tant en la modalitat d'FP dual del sistema educatiu (FP Cicles formatius) com en la modalitat dual del sistema laboral del SOC (Certificats de Professionalitat)».



Fonts de la Cambra han indicat que «la posada en marxa d'aquest nou servei pretén facilitar l'accés de les empreses a la formació de tutors i a la realització de tallers pràctics orientats a l'intercanvi d'experiències i difusió de bones pràctiques sota la demanda del territori i les empreses».

Igualment des d'aquest nou espai ofert per la Cambra «es pretén ajudar a tramitar la demanda de les empreses per a la seva homologació com a empreses idònies per a la participació en experiències de col·laboració amb els centres de formació»



La FP Dual posa l'èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l'empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a un professional d'acord amb les necessitats de les empreses, els seus processos i cultura empresarial. Amb aquesta modalitat de formació es recupera el model d'aprenent, ja que es garanteix una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament dels futurs treballadors.

La Cambra de Barcelona aposta per reforçar el paper de les cambres «com a nexe d'unió entre l'escola (Cicles formatius i Certificats de professionalitat) i l'empresa per estudiar les necessitats d'adequació de l'oferta formativa a les necessitats de les empreses i l'administració competent».