Gironella renovarà la calefacció del pavelló esportiu

L'Ajuntament de Gironella invertirà 43.500 euros per a la renovació de la calefacció del pavelló esportiu municipal. El ple ordinari d'aquest setembre ha servit per aprovar la modificació de crèdit per a destinar una partida a la instal·lació d'un nou sistema de climatització a l'equipament esportiu, que cada vegada acull més activitats d'entitats i dels centres de primària.

L'actual sistema feia anys que no funcionava i calia trobar una solució. En aquest sentit, el consistori ha optat per un sistema de tubs radiants que se situaran a la part superior del pavelló i que han de garantir assolir "unes temperatures de confort per a la pràctica esportiva". El cost de l'actuació està valorat en 43.500 euros.

En el mateix ple, s'ha aprovat una actuació per canviar per tancaments d'alumini i vidre doble totes les finestres de l'escola Sant Marc de Bassacs, concretament on hi ha les aules de cicle mitjà i superior i la sala de mestres. Segons fonts del consistori, l'edifici, dels anys 70, "té uns tancaments que no tenen un bon aïllament tèrmic i feia necessari canviar-los per millorar l'eficiència i la confortabilitat d'alumnes i professors". La inversió té un cost de 28.000 euros i està subvencionada per la Diputació de Barcelona.

L´alcalde David Font ha assegurat que ambdues accions són "importants" i que es "portaran a terme abans d´acabar l´any". El grup d´ERC, a l'oposició, també ha donat suport a les actuacions.