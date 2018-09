Berga ajorna l'aprovació del pressupost per aconseguir aprovar-lo

Canvi de guió inesperat en l'aprovació del pressupost 2018 de Berga. Quan semblava que tot s'encaminava a que la CUP rebés un cop de porta a la seva proposta de pressupost, ara sembla que existeix la possibilitat d'aprovar els comptes amb les aportacions del PDeCAT que l'executiu s'ha mostrat disposat a tenir en compte.

El ple extraordinari convocat dijous per debatre la proposta de pressupost del govern de la CUP s'ha hagut de suspendre després de 38 minuts de sessió per tal d'incorporar-hi les esmenes presentades pel PDeCAT. Aquest grup va presentar a l'abril una proposta de treball sobre un esborrany de presupost presentat per la CUP. Tanmateix formalment no va presentar les seves esmenes a la comissió de comptes després que el govern fes la seva proposta de pressupost en aquest organisme el 30 d'agost. Així s'ha posat de manifest al ple en que aquesta qüestió ha generat incertesa sobre el procediment que calia seguir per trobar una sortida viable a l'atzucac. I també episodis de tensió com quan el regidor d'Urbanisme Oriol Camps ha acusat al grup del PDeCAT de practicar"filibusterisme" acusació que ha estat rebatuda pel regidor Antoni Biarnés demanant "respecte".

L'alcaldessa Montse Venturós i el regidor d'Hisenda Francesc Ribera han manifestat la voluntat del govern de tenir en comptes les propostes del PDeCAT però el secretari i l'interventor han informat que no es podien debatre en aquest ple perquè no havien estat informades formalment quan tocava.

Per això finalment l'equip de govern ha decidit deixar sobre la taula l'aprovació del pressupost del 2018 i convocar un nou ple en el spropers dies un cop s'hagi fet tot el procedimemnt formal d'informació de les esmenes.