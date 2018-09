Berga convertirà la planta baixa de Sant Francesc en una sala d'exposicions

El projecte de convertir la planta baixa del convent de Sant Francesc de Berga en una sala d'exposicions està més a prop d'esdevenir una realitat. El govern de la CUP portarà a l'aprovacio del ple ordinari d'aquest dijous el projecte executiu que ha de fer possible l'adequació d'aquesta planta. Té un import global de 358.130, 69 euros dels quals 283.141 euros els hi aportarà el consistori mitjançant fons de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona. I els 74.988 euros restant els hi posa La Caixa, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme Oriol Camps. Amb aquesta actuació el consistori haurà invertit uns 400.000 euros en fer actuacions de millora a l'edifici de Sant Francesc en aquest mandat . Aquest edifici és propietat de la comunitat religiosa que el 2016 en va fer la cessió a l'Ajuntament per un període de 25 anys.

Oriol Camps ha explicat que l'antic convent de Sant Francesc "és un edifici que estructuralment està en bon estat". Tanmateix les seves instal.lacions "no estan adequades per a usos públics". D'aquí que ja fins ara s'hi hagin anat a fent diferents accions de condicionament i millora. La més important s'afrontarà ara amb l'adequació de la planta baixa que en aquest cas en concret havia estat cedida pels franciscans a l'associació Amics de Joan Ferrer amb l'objectiu de fer-hi una exposició antològica del reconegut pintor berguedà. Posteriorment es va fer al cessió de la resta del conjunt al consistori. Aquesta entitat berguedana també ha arribat a un acord amb l'Obra Social de la Caixa pel finançament de l'exposicó així com també de part de l'adequació d'unes instal.lacions que un cop s'acabi l'exposició del pintor berguedà quedarà per a la ciutat que actualment no disposa d'una sala d'exposicions.

Les obres que s'hi duran a terme consistiran en fer les instal.lacions elèctriques, d'il.luminació i seguretat. El regidor d'Urbanisme Oriol Camps ha indicat que el convent de Sant Francesc "ara és un esquelet buit" i que cal dotar-lo de serveis com sortida d'emergència, escomesa elèctrica, d'aigua sistemes antiincendis i antirobatori o fer una nova escomesa d'aigua.

Oriol Camps ha dit que per dur a terme aquestes adequacions "ha calgut fer un projecte que s'ha fet dins d'un termini raonable" ja que es tracta de "transformar un edifici històric".



Troben tres esquelets a Sant Francesc



El regidor Oriol Camps ha explicat en la roda de premsa anterior al ple ordinària d'aquest dijous que les obres de construcció dels lavabos del convent de Sant Francesc han estat aturades aquest estiu un mes perquè durant al seva realització els paletes van trobar restes humanes.

La troballa que no s'ha donat a conèixer fins aquest dijous ha consistit en tres esquelets als quals "els passava una canal pel mig". També "ha aparegut part d'una estructura medieval possiblement del conjunt original" ha indicat el regidor. Un cop es van trobar les restes s'ha fets una excavació de la zona per tal de veure què hi havia concretament i es van trobar els tres esquelets i aquesta estructura. Ara els arqueòlegs estan redactant l'informe de la troballa i de les seves excavacions. I les obres es reprendran en breu segons ha explicat el regidor Oriol Camps. Ha explicat que un cop disposin de les conclusions de les excavacions les donaran a conèixer.