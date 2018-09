Berga demana el reconeixement de la República del Sàhara Oocidental

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat per unanimitat una moció en defensa de la República del Sàhara Occidental. La proposta preveu demanar al govern de l'Estat Espanyol i el de la Generalitat "el reconeixement de l'Estat saharaui com a mesura per forçar una solució justa, equitativa i d'acord amb el dret internacional" i instar a les institucions catalanes "públiques i privades a l'enviament als territoris ocupats d'observatori independents i mitjans de comunicació".

La moció presentada pel grup de la CUP denuncia "les injustes condemnes així com la situació i les condicions infrahumanes en què es troben els centenars de presos polítics sahrauís a les presos marroquines". Igualment la moció preveu desenvolupar projectes de cooperació dirigits "a millorar les condicions de vida dels refugiats".