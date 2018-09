Berga mira al cel amb actes científics i d'astronomia per la Gala de Queralt

El santuari de Queralt acollirà, dissabte al vespre, una vetllada dedicada a la ciència i l´astronomia. Es tracta d´una iniciativa promoguda per l´àrea de Festes de l´Ajuntament de Berga que va néixer l´any passat per "potenciar el coneixement de l´entorn natural del Santuari a través d´activitats divulgatives, més enllà dels actes religiosos celebrats durant la Gala de Queralt", han recordat fonts del consistori. Enguany, s´han programat diverses propostes gratuïtes i adreçades a tots els públics, que es portaran a terme a l´esplanada del santuari de Queralt, situada a davant de l´església. Per promocionar la Gala d´Estels s´han editat 5.000 postals dissenyades per les Reines del Mambo que es poden trobar als comerços i equipaments municipals de la ciutat.



La segona edició de la Gala d´Estels començarà amb una xerrada sobre astronomia titulada ´Natura i estels´, a càrrec de Marc Rafart. El físic i professor d´educació secundària "proporcionarà als assistents una sèrie de coneixements bàsics sobre orientació estel·lar per aprendre a observar les constel·lacions i descobrir l´origen de la denominació dels diferents grups d´estels que es poden contemplar a ull nu".

Seguidament, es convida a tothom a portar-se el sopar en una carmanyola i optar a guanyar un dels cinc premis que s´atorgaran a les carmanyoles més sanes, divertides, petites, grans i ben conjuntades. L´anomenat "sopar de carmanyola" es farà de 8 a 2/4 de 10 del vespre.

Posteriorment, el físic i divulgador Dani Jiménez realitzarà un espectacle basat en la història i l´evolució de la ciència titulat ´Des d´Arquímedes fins a Einstein´. El popular científic i col·laborador habitual en diferents mitjans de comunicació repassarà alguns dels experiments dels científics més rellevants de la història a través d´un viatge estimulant i participatiu.



Un viatge a l´interior de l´ànima

La Gala d´Estels finalitzarà amb una de les activitats incloses al programa Berga viu l'estiu. La proposta titulada ´Domus Àurea: del centre de la Terra als confins de l´univers´, consistirà en una passejada que recorrerà el camí de la volta del castell per "descobrir l´espai sagrat i interior de l´ànima. L´activitat dirigida per l´agent cultural Toni Gol començarà després de l´espectacle científic". El punt de trobada serà a la plaça de l´església.

L´organització recomana portar lot, calçat còmode i roba d´abric. En cas de pluja, les activitats de la Gala d´Estels es traslladaran a l´interior de l´església.



Gala de Queralt

El mateix dissabte, 8 de setembre, Berga viu els actes centrals de la Gala de Queralt. La jornada s´iniciarà a les 9 del matí amb una missa que es farà a la Cova de la troballa. A 2/4 de 12 del matí hi haurà missa solemne amb la prèdica de Mn. Ramon Viladés i els cants de l´Orfeó Berguedà. Durant l´ofici es farà l´entrega d´orenetes als capitats i les capitanes de l´any passat i també es nomenarà a les persones que ocuparan aquests càrrecs l´any 2019. Abans i després de la missa solemne hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Pirineu i volada de parapents.

Els capitans i les capitanes de Queralt d´aquest any seran: Jordi Garra i Montserrat Sala, Ramon Subirà i Maria Consol Martínez, Jordi Guilanyà, Josep Pla, Judit Serra, Raquel Serena i Mn. Ramon Barniol.