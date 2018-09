El Berguedà crea un fons per ajudar a trobar habitatge a persones refugiades

El Consell Comarcal i els ajuntaments del Berguedà invertiran aquest 2018 uns 40.000 euros per crear un fons destinat a ajudar a trobar habitatge a les persones refugiades de la comarca. Així ho va aprovar el consell d'alcaldes que es va reunir al local polivalent de Vallcebre, ahir.

Aquest acord unànime és fruit del treball que s'ha dut a terme enguany i el 2017 per part dels consistoris berguedans després que el de Berga posés de manifest les dificultats que sorgeixen en aquest àmbit i la necessitat d'afrontar de forma comarcal aquesta problemàtica, per bé que els refugiats s'estan en la primera fase d'acollida a la capital berguedana. Segons es va exposar en el debat del consell d'alcaldes, els problemes es donen quan els refugiats decideixen quedar-se a viure al Berguedà. Per a ells trobar-hi un habitatge és encara més complicat del que pot ser per a una altra persona ja que normalment la signatura d'un contracte de lloguer està condicionada a tenir un contracte de treball que possiblement els refugiats encara no tinguin. Malgrat l'ajuda per accedir a l'habitatge que reben els refugiats i el suport de la Creu Roja, no és suficient, i a més han d'afrontar molts recels de propietaris que pensen que potser no cobraran el lloguer.

Per superar aquest escull, l'Ajuntament de Berga ha reunit representants de les empreses immobiliàries de Berga «per incentivar que els lloguin pisos», segons va explicar el regidor de l'àrea Social de Berga Iván Sánchez. El regidor va demanar als alcaldes dels altres municipis de la comarca que facin el mateix als seus pobles per obrir les portes del lloguer als refugiats que passen a la segona fase del programa d'acollida. En la primera s'estan a l'alberg de Berga. Posteriorment han de buscar-se casa i feina.

Una altra de les problemàtiques que han d'afrontar els refugiats és quan cauen d'aquets programa perquè l'Estat espanyol els denega la condició de refugiats. En aquests casos aquestes persones perden el seu estatus, els papers i els drets com el de l'habitatge. Aquesta situació provoca que de la nit al dia persones refugiades es trobin desemparades. El regidor Iván Sánchez va explicar que això suposa «un greu problema». Sánchez va agrair la visió comarcal dels alcaldes per «repartir aquesta problemàtica que és d'abast comarcal» perquè, malgrat que en la primera fase resideixen a l'alberg de Berga, qui fa l'acollida és la comarca en el seu conjunt. «És una problemàtica transversal que no només afecta la capital. Estem molt contents que vinguin a Berga i s'hi vulguin quedar però arriba un moment que quan no troben habitatge o cauen del programa tenim un problema gros, perquè tenim pocs habitatges d'emergències socials», que no són exclusivament per a refugiats. «Ens hem trobat que els hem hagut d'ocupar per a algun refugiat que ha caigut del programa i en cas que sorgís algun problema sobrevingut no tenim capacitat de maniobra». A més, la falta de transport públic a segons quines poblacions feia difícil que refugiats es plantegessin anar a viure fora dels municipis més ben comunicats amb transport públic de la comarca. D'aquí la importància d'aquest fons. «És fantàstic i molt positiu», va manifestar satisfet i agraït el regidor Sánchez.

El Consell Comarcal preveu activar aquest fons de forma immediata. Els professionals dels serveis corresponents el faran servir en funció de les necessitats que hi hagi com es fa ara amb altres línies d'ajudes per atendre diferents casos d'emergència social.

Aquests fons es dotaran econòmicament amb part dels diners d'un programa complementari de Serveis Socials que la Diputació atorga als ajuntaments.

Fins a principi d'aquest any Berga havia acollit més de 150 persones refugiades.