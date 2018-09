El Consell rebaixa la quantitat de brossa que la Cerdanya podrà abocar a Font Ollera

El darrer consell d'alcaldes del Berguedà d'ahir va acordar fixar una limitació més restrictiva de la quantitat de brossa que el Consell Comarcal de la Cerdanya podrà abocar a partir d'enguany a l'abocador de Font Ollera de la que havia anunciat el novembre del 2017, que era de 2.000 tones anuals i ara seria de 825 tones anuals el primer any i amb un topall de quatre anys, amb convenis revisables i renovables any a any. El Consell atén una demanda de l'Agència Catalana de Residus (ARC) perquè puntualment i provisionalment la Cerdanya pugui abocar al Berguedà quan no ho faci a Andorra.

Els alcaldes berguedans han acordat fixar uns topalls perquè els seus veïns de la Cerdanya puguin abocar els residus de forma puntual quan no puguin dur les deixalles a Andorra perquè la incineradora tanca. El topall que s'ha establert és un 10% del volum anual total que hagin abocat el darrer any. Això suposaria 825 tones anuals el primer any que la Cerdanya porti les deixalles al Berguedà (es calcula que seria el darrer trimestre d'enguany i en la part proporcional) ja que el 2017 la Cerdanya va abocar més de 8.200 tones. El límit el segon any seria del 8,5%, el tercer del 7% i un 5% el quart any.

En paral·lel a aquesta limitació, el Consell berguedà insta el de la Cerdanya que «impulsi mesures per reduir les tones de residus generades», segons David Font, president del Consell. Aquestes són les esmenes que farà el Consell a la proposta de conveni feta per la Cerdanya.