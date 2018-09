David Font, nou director de l'Agència Catalana de Turisme

David Font (PDeCAT), president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Gironella, ha estat nomenat nou director de l'Agència Catalana de Turisme, segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts solvents. El nomenament del polític berguedà de 38 anys es va fer efectiu ahir. El gironellenc substitueix en el càrrec Xavier Espasa.

La nova responsabilitat que assumeix David Font farà que el fins ara president de l'ens comarcal deixi la presidència. Encara no hi ha una data fixada per al relleu. Primer caldrà trobar la persona que pot substituir David Font. Ahir encara es desconeixia qui seria i el calendari per fer el canvi, que pot ser qüestió de pocs dies.

Tot i que David Font deixa la presidència de l'ens comarcal, es manté com a alcalde de Gironella. De fet fa pocs dies que el mandatari va anunciar a través del seu blog que repetiria com a alcaldable als comicis del 2019.

Preguntat per aquest diari sobre el seu nomenament i què implica en la seva carrera, David Font va declinar fer declaracions de moment. Regió7 ha pogut saber que el polític ja ha informat del seu nomenament els treballadors dels organismes que presideix i els seus col·legues alcaldes de la comarca, que van aprofitar el consell de batlles celebrat a Vallcebre ahir per felicitar-lo. De fet, David Font se'n va acomiadar un cop finalitzat l'acte.