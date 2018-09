Queralt 2016 destina 10.800 euros a Càritas i a millorar el santuari i els entorns

Després de dos anys de la celebració del Centenari de la Coronació de la Mare Déu de Queralt, l'entitat organitzadora finalitza la seva activitat coincidint amb la Gala de Queralt 2018 i després d'acabar de gestionar els pagaments i ingressos relacionats amb els actes del centenari que s'han endarrerit mesos per la tramitació d'algunes subvencions.

La comissió organitzadora ha valorat «molt positivament» tant el desenvolupament del Centenari com les activitats portades a terme i la gestió econòmica que se n'ha fet, la qual «no ha comportat cap deute sinó beneficis que aniran destinats a millores a Queralt i finalitats socials».

Concretament, dels aproximadament 10.800 euros de superàvit, més de 2.300 es deixaran en dipòsit al compte de l'entitat per a fer front a possibles impostos fins d'aquí a cinc anys, els quals passaran a Caritas si no s'utilitzen; la resta, es dividiran en dues parts: 3.500 euros aniran destinats a la instal·lació de tancaments d'alumini a un pis de Càritas Parroquial destinat a persones amb urgències socials en el marc de la campanya Queralt t'abriga. Els altres 5.000 euros es destinaran a millores al santuari de Queralt i als seus entorns. Unes accions que encara no s'han concretat a l'espera de parlar-ne amb el capellà custodi, Ramon Barniol.

En total la celebració va suposar una despesa de 78.850 euros i van ingressar-se a través de donacions, l'organització d'activitats i també subvencions 89.679,23 euros.

Els portaveus de l'entitat Queralt2016 han volgut a totes les persones, entitats, empreses i institucions que han col·laborat i han donat suport «perquè el Centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt hagi estat un èxit, de tots i per a tots.»