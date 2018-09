El Banc de Sang espera arribar a 300 donants a la marató de Berga

El Banc de Sang i Teixits espera arribar a les 300 donacions en la Marató de Donants de Sang de Berga d'aquesta tardor. La cita serà el proper dijous 13 de setembre des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit de manera ininterrompuda a l'hotel d'entitats de la ciutat.

Els responsables del Banc de Sang i Teixits, juntament amb l'Associació de Donants del Berguedà i l'Ajuntament de Berga, fan una crida entre els ciutadans perquè participin de «la superexperiència» de donar sang, el lema que han escollit per a la campanya d'enguany.

La responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits, Gala Cortel, recorda que l'objectiu és superar la xifra de l'any passat, quan es van registrar més de 200 donacions. Són positius i s'han marcat un repte: aconseguir les 300 persones. Cortel explica que la marató de tardor és estratègica per recuperar les reserves de sang després dels mesos d'estiu, «que és una de les èpoques amb menys donacions». A més a més, ha afegit que aquest 2018 ha estat especialment complicat durant els mesos d'hivern. «La meteorologia adversa, com per exemple les nevades, ens van obligar a suspendre moltes de les sortides pel ter-ritori», ha lamentat.

La presidenta de l'Associació de Donants del Berguedà, Mercè Codina, i el regidor d'Atenció a les Persones, Ivan Sánchez, han animat els berguedans a solidaritzar-se amb la causa.

La campanya d'aquesta tardor servirà també per recordar un dels membres més actius del Banc de Sang a les comarques centrals, Khaled Khatib, que va traspassar al principi d'any. Una caricatura que li va fer Galdric Sala el recorda en el cartell promocional de la campanya de recollida de sang.