El projecte va començar a caminar fa un any

? Els impulsors de La Patum room escape fa un any que treballen per tirar endavant el projecte. «Vam aficionar-nos a fer room escapes i se'ns va passar pel cap muntar-ne un dedicat a la Patum», explicava ahir Jordi Pujals abans que el primer grup estrenés la sala. Durant els darrers mesos han adaptat el local i han preparat una trentena de proves per poder fer realitat aquesta iniciativa. Una de les particularitats és que no hi ha terror sinó que el fil conductor és de misteri. Per això és una proposta oberta a totes les edats, tot i que es recomana que els més petits vagin acom- panyats d'adults.