Setanta minuts per salvar la Patum

El room escape inspirat en la Patum obre avui les seves portes. Ahir, però, la sala ja va funcionar per primer cop amb un grup especial format exclusivament per persones vinculades estretament a la festa. Cap d'ells no havia participat mai en cap joc d'escapada i, finalment, amb les pistes que els va donar el guia i amb esforç per resoldre els enigmes plantejats, van aconseguir trobar la corona de l'àliga de la Patum i salvar la festa berguedana per excel·lència.

I és que el seu objectiu, i el de tots els que a partir d'avui passin per la nova sala, era aconseguir trobar la corona que llueix la comparsa emblema del Corpus berguedà abans que en Pere Mas, «un home boig que vol destruir la festa», no torni a casa seva. Moisès Segado, membre de la comparsa de l'àliga; Judit Lucas, de la comparsa dels nans nous; Gerard Garcia, de la Patum Infantil; Gemma Rodríguez, la restauradora de la imatgeria patumaire acompanyada de la seva filla, Aina Arroyo; i la consellera comarcal de Cultura, Anna Maria Serra, van ser l'equip que ahir va passar la prova de foc. Entraven a la sala del número 45 del carrer de Pere II una mica nerviosos. Un dels impulsors de la iniciativa, en Jordi Pujals, els advertia que eren el primer grup que faria el joc. «A veure si no aconseguirem sortir...» bromejaven just abans de començar.

Un vídeo posava en situació els participants. Els patumaires es troben davant del pis d'en Pere Mas, el principal sospitós d'haver robat la corona de l'àliga. Els jugadors tenen 70 minuts per entrar al seu domicili i aconseguir localitzar-la. Durant més d'una hora, els sis participants van haver de desxifrar enigmes i resoldre proves per aconseguir passar per totes les estances del pis i buscar la corona. Per avançar en el camí, i com no podia ser de cap altra manera, tots els elements patumaires, des de la indumentària, la comparseria, o fins i tot la música, van ser importants. I és que un dels objectius, segons els qui durant el darrer any han treballat en aquest projecte (Jordi Pujals, Joan Fígols i Jordi Salvans), és que les persones que passin per la sala puguin sortir-ne amb unes mínimes nocions de la festa. «No cal ser expert de la Patum per aconseguir superar les proves», recordava Pujals, «del que es tracta és de pensar i trobar la lògica entre els diversos elements i passar-ho bé».

L'equip d'ahir va sortir molt satisfet després de viure l'experiència. La prova va servir als responsables per veure si tot funcionava i quins elements cal retocar abans de l'estrena oficial del room escape aquesta tarda. A hores d'ara, després de pocs dies d'haver posat en marxa el web per fer reserves, ja hi ha diversos grups que s'han apuntat per aconseguir salvar la Patum. El d'ahir va poder conèixer, en primícia, el que ha de ser una nova iniciativa que permetrà promocionar la Patum durant tot l'any, més enllà dels cinc dies de Corpus.