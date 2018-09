A banda dels actors, un equip de voluntaris fa possible l'espectacle «L'11 de setembre i Gironella»

Les roques del Pont Vell de Gironella seran l'escenari, aquesta nit, d'una nova representació de l'espectacle L'11 de setembre i Gironella. Avui és el gran dia. El de l'estrena. Al darrere de la posada en escena, però, hi ha setmanes de feina i un equip de persones que han treballat -i ho continuaran fent abans i després de la funció d'avui- perquè tot surti rodó.

Berguedà Setmanal ha parlat amb Joan Rigat, director del muntatge juntament amb Maria Casellas des de fa quatre anys, per saber com funciona l'engranatge d'un espectacle amb un equip format pràcticament al cent per cent per persones que no es dediquen professionalment al món del teatre. Una de les claus de l'èxit, assegura Rigat, és que «hi ha un centenar de persones que aporten el que saben al muntatge, i que més enllà de fer el seu paper a l'hora d'actuar, doncs també han ajudat a buscar alguna peça de vestir que falta, o a gestionar la llista de whatsapp per avisar dels assajos». En aquest sentit, el director confessa que «hi ha molt bona predisposició per part de tothom i aquesta és l'essència del món amateur, que amb menys persones s'aconsegueixen els mateixos resultats o millors que en projectes professionals».

L'11 de setembre i Gironella d'enguany va començar a caminar a principi de juliol, quan els directors van rellegir-se l'obra per repassar-la i decidir si calia fer-hi alguns retocs. «Un cop sabem que es farà i ja hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament i els que estem al capdavant del muntatge, posem en marxa les tres potes», diu Rigat. Per una banda, la dels actors, amb la confecció del repartiment dels papers, l'organització d'un calendari d'assajos, i tot el que comporta fins que es comença a assajar. Per una altra, la part tècnica, que en aquest cas està formada per tècnics professionals de so i llum. «Amb ells parlem de com serà el muntatge i fem un calendari per garantir els assajos tècnics». La tercera pota és la de la logística, que és la que s'encarrega de tenir a punt tots els materials, els vestuaris, i els elements que apareixen a l'obra. «La part de producció és molt important i realment funciona molt bé gràcies a la bona predisposició de tots els voluntaris que hi ha al darrere», afirma.

Un cop s'acaba la festa major de la població, la darrera quinzena d'agost, s'inicien els assajos. «Ja és tradició que, fins que no s'acaba la festa, no hi ha 11 de setembre», bromeja.

El ritual

Després de l'assaig general d'ahir, tot està a punt perquè aquesta nit el centenar de participants al muntatge surtin a passar-ho bé. «El nostre principal objectiu és que gaudeixin i que se sentin seu aquest petit patrimoni que tenen els gironellencs que és L'11 de Setembre i Gironella», explica Rigat. Com cada any, seguiran el mateix ritual: després de canviar-se i posar-se a punt, faran una mica de xerrada per acabar de repassar els detalls i baixaran tots alhora a les roques per començar l'espectacle. «Pot semblar una tonteria, però és una manera de relaxar-nos i sentir-nos tots més junts i concentrats i no tenir tants nervis», explica.

Per al director, és molt positiu treballar amb un equip de persones que des del principi «està molt motivat perquè tot surti bé». Un dels aspectes que destaca de l'edició d'enguany és que hi ha hagut un salt generacional amb la presència de més gent jove entre els actors. «Això vol dir que la representació té el futur garantit, quan aquest jovent s'interessa per ser-hi», conclou.

Canvi de data i un record especial pels presos polítics i exiliats en la funció d'aquesta nit





Per evitar coincidir amb altres activitats reivindicatives i commemoratives que omplen l' agenda la vigília de la Diada de Catalunya, l'organització de l'espectacle L'11 de Setembre i Gironella ha decidit, enguany, traslladar la representació al cap de setmana previ, és a dir, a aquesta nit i no el dia 10 com era habitual els dar-rers anys, des que ja es va deixar de representar el mateix dia 11 de setembre per evitar la coincidència amb les manifestacions multitudinàries.

L'alcalde de Gironella, David Font, i els directors del muntatge, Maria Casellas i Joan Rigat, van assegurar que enguany l'espectacle «tindrà un significat especial» pel moment polític que viu el país. «Com apareix a l'obra, el 1714 ja es defensaven unes idees i la llibertat d'un poble, que continua estant minvada», va afirmar Font en la presentació de l'espectacle, ahir a les roques del Pont Vell de Gironella. «Estem veient que, aquest any, el mateix text que vam estrenar l'any passat, i les frases que diuen els actors, agafen molt més sentit», va afegir Joan Rigat, fent referència a la situació que viu Catalunya amb polítics a l'exili i a la presó.

Les entrades es poden comprar de manera anticipada a través d'Internet o a taquilla abans de la representació.