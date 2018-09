L'ANC estampa el Pedraforca a la samarreta per ser un «símbol identificable amb el país»

La muntanya del Pedraforca és la il·lustració central de la samarreta que l´Assemblea Nacional Catalana ha elaborat per la manifestació de la Diada d´enguany. Segons explica l´ANC, es va escollir perquè és una muntanya que representa l´«esforç col·lectiu», i és «un símbol gràficament molt identificable amb el país». Concretament, es va triar el Pedraforca perquè l´equip d´imatge va decidir que gràficament era el més adhient, en detriment d´alguna altra opció com podria ser Montserrat.

A la samarreta s'hi observa el lema Fem la República Catalana, just sobre el Pedraforca, en el qual s'hi dibuixa un camí que arriba fins al cim. En aquest recorregut, passa per diversos punts que simbolitzen diferents moments de l´independentisme, com les primeres consultes, el 9 de novembre, l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 27 d'octubre i el 21 de desembre. A sota la imatge, apareix el lema Directes al cim, ja que a dalt de la muntanya una bandera vermella representa la fita final d´assolir la independència. L´ANC explica que s´ha de seguir aquest camí que ha de culimar «a dalt d´un cim, que està a prop». «S´ha hagut de fer tot el recorregut per arribar on som, però ara toca sortir al carrer a pressionar i insistir als partits i institucions perquè fàcin el que han de fer, ja que totes les manifestacions han sigut un punt d´inflexió», expliquen des de l´Assemblea Nacional Catalana.

Una altra decissió ha sigut la del color corall fluorescent, com el de les brides de les urnes de l'1-O. L´ANC busca, d´aquesta manera, evitar el color groc, ja que «la manifestació vol posar sobre la taula que l´objectiu final és la independència, més enllà de la lluita contra la repressió que hem de seguir fent».

Al Berguedà, la samarreta de la diada amb el Pedraforca va arribar «com una sorpresa», segons diu l´exmembre del Secretariat Nacional, el berguedà Manel Escobet. Gran coneixedor d´aquesta muntanya, opina que «s´entén que és el Pedraforca, però just».