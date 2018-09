Cal Rosal obre el mercat del bolet esperant que hi hagi bona temporada

La temporada oficial de bolets de final d'estiu i tardor s'ha iniciat a Cal Rosal amb l'obertura del seu popular mercat del bolet, una referència. Si l'any passat l'inici de la temporada va estar marcada per la sequera i, en conseqüència, per collites migrades, enguany és justament tot el contrari. L'abundància de pluges que s'han registrat el mes d'agost i també de la resta de mesos d'estiu, així com de la primavera en molts indrets del Prepirineu i el Pirineu, fan preveure que aquesta serà una bona temporada de bolets si el temps hi acompanya.

El mercat ha obert portes si fa no fa com l'any passat, però amb menys parades, perquè ha passat de deu a sis, de les quals tres són de bolets. La resta venen embotits, coques i formatges. Ahir, el mercat oferia un ambient animat amb persones que hi duien a vendre rovellons i camagrocs collits a diferents indrets de la comarca. I d'altres que compraven el gènere que oferien les parades: caixetes de rovellons, de rossinyols, de ceps, camagrocs o bé de bolets barrejats.

S'escau que l'obertura del mercat coindideix amb l'inici d'un pont de quatre dies que fa ser optimista a la regidora de l'àrea de Promoció Econòmica, Meritxell Colomé. «Hem volgut aprofitar el cap de setmana i també el pont perquè pensem que el reclam dels bolets pot fer que hi hagi força gent». L'abundància de pluges «és una molt bona notícia perquè això vol dir que es fan bolets i se'n faran», ha indicat la regidora Colomé. «Ens fa l'efecte que hi haurà una bona temporada», que servirà per trencar la tendència de males collites dels darrers anys per culpa de la sequera.

La regidora Meritxell Colomé ha explicat que el mercat del bolet suposa per a Cal Rosal «una aportació de visitants. Aquest mercat porta molta gent». Hi ha persones que hi van expressament a comprar i d'altres que «només venen a mirar o a passejar». Si no venen bolets els paradistes, potser algun dels establiments de Cal Rosal faci vendes. Uns restaurants i comerços que «estan oberts tot l'any», ha destacat Colomé.