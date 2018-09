Gironella renovarà la calefacció del pavelló esportiu municipal

L'Ajuntament de Gironella invertirà 43.500 euros en la renovació de la calefacció del pavelló esportiu municipal. El ple ordinari d'aquest setembre ha servit per aprovar la modificació de crèdit per destinar una partida a la instal·lació d'un nou sistema de climatització a l'equipament esportiu, que cada vegada acull més activitats d'entitats i dels centres de primària.

El sistema actual feia anys que no funcionava i calia trobar-hi una solució. El consistori ha optat per un sistema de tubs radiants que se situaran a la part superior del pavelló i que han de garantir assolir «unes temperatures de confort per a la pràctica esportiva». El cost de l'actuació està valorat en 43.500 euros.

El consistori també posarà tancaments d'alumini i vidre doble a les finestres de l'escola Sant Marc de Bassacs, concretament a les aules de cicle mitjà i superior i a la sala de mestres. Segons fonts del consistori, l'edifici és dels anys 70 «i els tancaments no tenen un bon aïllament tèrmic i feia necessari canviar-los per millorar l'eficiència i la confortabilitat d'alumnes i professors». La inversió té un cost de 28.000 euros i està subvencionada per la Diputació. L'alcalde David Font ha dit que les millores són «importants» i que es faran enguany.