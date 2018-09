L'ACA millora el control per detectar possibles filtracions a la Baells

Indicador de mesura per detectar possibles filtracions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha dut a terme una sèrie d'actuacions a les preses de la Baells, Sau i Siurana amb l'objectiu de millorar el control i l'accés als registres sobre possibles filtracions a les preses. Amb una inversió de 5.235 euros s'han instal·lat nous indicadors de mesures per a la millora de lectures per mitjà d'un senzill sistema, amb una solució pròpia que no existeix a cap presa coneguda.

Fonts de l'ACA han explicat que «amb la instal·lació d'uns petits dispositius es millora l'accés i la consulta de les dades proporcionades pels aforadors Thomson, que prèviament era força complicat el seu accés. Això permet, principalment, una important millora en la salut dels nostres treballadors, ja que s'eviten males postures de forma reiterada, així com proporciona un augment de la precisió de la mesura de l'aparell». Amb les millores dutes a terme «es pot prendre la lectura de cada aforador i la xarxa d'aquests, i tenir el control de les possibles filtracions i el seu origen dins i fora de la presa».