Més de mig miler de persones a l'espectacle l'11 de Setembre i Gironella

Més de mig miler de persones han presenciar aquest dissabte a la nit en directe l'espectacle l'11 de Setembre i Gironella, un muntatge que enguany ha arribat a la seva dinovena edició consecutiva i que té per decorat natural les roques del Pont Vell i com a teló de fons la muralla i l'església i els edificis del barri vell. El públic es va instal.lat a les grades que munta especialment el consistori a tocar del riu Llobregat perquè els visitants que volen veure aquesta recreació històrica que fan possible unes 150 persones de diferents àmbits i entitats de forma totalment altruista tinguin la millor perspectiva d'aquest muntatge.

L'11 de Setembre i Gironella és una porta oberta als fatídics fets del 1714 i de com es van viure al poble berguedà a través del mestre Jordi i la seva família. Durant una hora el públic se submergeix en una història que no per sabuda deixa d'emocionar especialment en aquelles escenes més colpidores com la trepidant batalla de l'11 de setembre a Barcelona, l'enterrament al Fosar de les Moreres o els afusellament a Gironella amb el barri vell encès, rogenc, una escena d'una gran bellesa i un final amb focs d'artifici inclosos.

En els darrers anys el muntatge s'ha dinamitzat molt amb una durada d'una hora i 5 minuts la meitat del que durava antany gràcies a una nova dramatúrgia de Llatzer Garcia estrenada fa dos anys que dirigeixen colze a colze la gironellencs Maria Caselles i el gironí Joan Rigaut. "El personatge principal d'aquesta història és l'Eulàlia , una noia jove que té un recorregut i tots els personatges hi tenen relació d'una menja o altre amb ella. Abans era més dispers" van explicar en acabar la funció que es munta entre deu si tres setmanes. Que es faci a l'aire lliure és un del principals problemes que planteja als directors per les possibles inclemències del temps de cara a la celebració dels assajos. Ahir no va ploure. Una altra de les dificultats que planteja l'obra és la gran quantitat de persones que hi intervenen ja que això ralentitzar la coordinació i la planificació. Un fet que alhora dóna pes específic al muntatge. La d'enguany ha estat una de les edicions que hi ha participant més persones entre actors , músics i figurants segons van explicar els directors.

D'altra banda també s'han potenciat diferents aspectes com la il.luminació àmbit en el que intervenen tècnics del Teatre Nacional de Catalunya segons va explicar el regidor de Cultura Lluís Vall. El so també té un paper molt important i a l'escenari natural "hi ha 22 micros inalàmbrics". D'altra banda es fan tres assajos generals amb pirotècnia inclosa en lloc d'un de sol. Tot per aconseguit un espectacle vibrant i reeixit amb la clàssica presència final del poeta mossèn Climent Forner que com és habitual recita el seu conegut poema "Plany per Catalunya" al que va afegir estrofes noves.

El pressupost de L'11 de Setembre i Gironella és de 20.000 euros. Els organitzadors ja han començat a pensar com haurà de ser l'edició 2019 quan l'obra arribarà als seus 20 anys. El regidor Lluís Vall va explicar que pensen fer un reconeixmenet a les persones que el van crear i l'han mantingut al llarg d'aquests anys.

"Seguim vivint un setge constant"

Enguany L'11 de Setembre i Gironella ha tingut una especial simbolisme per la presència de polítics independentistes a a la presó i a l'exili. Així ho va palesar a l'inici de l'obra David Font, l'alcalde de Gironella. "Avui, 304 anys després del 1714, seguim vivint una situació similar a aquella , hores d'ara sense fusells, sense una guerra pròpiament dita però seguim vivint un setge constant d'un estat espanyol opressor que no ens deixa ser allò que volem ser que no és altre cosa que un poble lliure". Font va dir que fa tres segles a Catalunya "ja hi havia gent a la presó, gent que marxava a l'exili i gent que es veia privada de la seva llibertat d'expressar-se. Avui d'una manera pràcticament insultant seguim vivint en una mateixa situació: tenim presos polítics, tenim exiliats polítics " alguns dels quals al seu dia van ser a la vila per veure i viure el muntatge però que ara no hi poden ser "perquè estan privats de llibertat i lluny de casa seva". L'alcalde va dir que enguany la funció anava per ells.