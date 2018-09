Dotar de fibra òptica tots els pobles de la comarca té un cost de 9,5 milions

Els ajuntaments berguedans s'han donat de termini fins a final d'octubre d'enguany per estudiar i fer les esmenes que considerin pertinents a l'avantprojecte per fer arribar la fibra òptica al conjunt dels pobles de la comarca. Que la banda ampla arribi a tots i cadascun dels 31 municipis del Berguedà «és un projecte que pot garantir el reequilibri territorial i pot ser una de les eines per retenir i alhora captar talent a la comarca, i també servirà per acabar d'omplir polígons industrials», ha assegurat David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà.

Actualment a la comarca només tenen banda ampla els tres municipis amb més habitants: Berga, Gironella i Puig-reig. La Diputació du a terme una campanya per fer arribar la fibra òptica a petits municipis, aquells on arriben les seves carreteres. Malgrat això, David Font va defensar, en el darrer consell d'alcaldes celebrat recentment a Vallcebre, la necessitat que aquest servei arribi a tots els municipis. «Tots els pobles tenen dret a tenir unes bones telecomunicacions», va assegurar.

Tècnics del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat han redactat un avant-projecte que ja s'ha fet arribar als consistoris. Preveu 37 accions no només per fer les canalitzacions sinó també el desplegament de la fibra òptica als nuclis dels municipis. Les accions que inclou aquest avantprojecte ascendeixen a 9,5 milions d'euros i caldrà cercar finançament.

David Font ha defensat que al Berguedà «anem a prendre la iniciativa de forma coordinada amb la Diputació i la Generalitat» per fer arribar aquest servei a la totalitat dels municipis tan aviat com sigui possible. El calendari previst és que els tècnics municipals dels respectius consistoris estudiïn l'avantprojecte i hi facin les seves aportacions. A partir d'aquí el Consell Comarcal buscarà la manera que es redacti un projecte executiu per dur a terme aquesta actuació, ja sigui buscant ajudes o bé demanant que ho faci el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies del Govern. En funció de les aportacions que facin els ajuntaments, el cost del projecte pot variar. I un cop s'hagi redactat el projecte executiu «caldrà prioritzar, decidir si actuem primer als pobles bé o als polígons», per exemple, segons va exposar David Font.

En el debat sobre la portada de la fibra òptica als municipis que va tenir lloc al darrer consell d'alcaldes es va palesar que hi ha unanimitat en la necessitat de disposar de banda ampla i que la iniciativa del Consell és una manera d'aconseguir-ho de forma coordinada i conjunta al Berguedà.