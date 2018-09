Les places de Berga i Gironella es consoliden com a espai de joc a l'estiu

El passeig de la Indústria de Berga va convertir-se, aquest dilluns, en un plató de cinema improvisat. La quinzena d'infants que van aplegar-s'hi van esdevenir protagonistes d'una pel·lícula que ells i els seus amics i familiars podran veure, properament, a la sala del Patronat de la ciutat.

No era un rodatge de cap nou film amb el Berguedà com a protagonista, sinó una de les darreres activitats del programa A les tardes juga el carrer, que un estiu més ha omplert de propostes lúdiques i educatives els carrers de Berga i Gironella. A més, per segon any consecutiu, també s'han dut a terme activitats a Avià, Bagà, Guardiola de Berguedà i Puig-reig, en aquest cas impulsades pel Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà. En els dos casos el Consell Comarcal del Berguedà capitaneja els projectes, amb el suport dels consistoris de Berga i Gironella pel que fa al primer.

Com en totes les edicions, els tècnics de Rural Salut han estat els encarregats de dinamitzar aquests espais de joc a Berga i a Gironella. Ester Corrales i Natxo Oñatibia han organitzat propostes diverses durant el juliol i la primera setmana de setembre que han atret, de mitjana, una trentena d'infants en cada sessió. Com ja és habitual, no ho han fet sols i han comptat amb la col·laboració d'entitats. En el cas de Berga, de Creu Roja del Berguedà, la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic de Berga; mentre que a Gironella també hi han participat Creu Roja, la biblioteca i el Club de Petanca. Corrales i Oñatibia han valorat molt positivament el desenvolupament de les propostes. «Hem tornat a aconseguir crear molt bon ambient entre nens de diversos perfils i edats, i també la implicació dels pares i famílies», explicava Corrales. Per altra banda, han intentat de nou «transmetre valors educatius i socials a partir del joc».

Helena Vilà, tècnica d'Inclusió Social del Consell Comarcal, recorda la importància «d'aprofitar l'espai públic per fomentar les relacions entre els infants i buscar un arrelament als barris de la ciutat». Enguany, Berga ha repetit els tres espais on ja es van desenvolupar les activitats l'any passat: el passeig de la Indústria, la plaça de la Font del Ros, i la plaça de Santa Eulàlia. «Molts ens han anat seguint a tot arreu, mentre que d'altres esperaven el dia que tocava al seu barri», destaca Corrales.

Servei socioeducatiu d'estiu

Per segon any, Avià, Bagà, Guardiola i aquest estiu també Puig-reig, han acollit també activitats durant les primeres setmanes de juliol amb l'objectiu d'oferir als infants una proposta lúdica i educativa que dona continuïtat al Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà que funciona durant el curs escolar. La coordinadora del projecte, Aida Uribe, ha explicat que les activitats «han tingut molt bona resposta» amb la participació d'infants des de 2 fins a 16 anys, «una franja d'edat més àmplia de la que habitualment tenim durant les activitats al llarg del curs». Per altra banda, també ha destacat positivament la participació de les famílies. Segons Uribe, «els espais han estat molt ben valorats a tots els municipis i en tots els casos hem comptat amb una col·laboració de les brigades municipals», i les activitats han anat a càrrec de les quatre monitores que durant el curs integren el programa.

El Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà començarà un nou curs el proper 17 de setembre i les inscripcions ja estan obertes.